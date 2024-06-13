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Ekonomi Dünya Bankası'ndan Mehmet Şimşek bombası
Ekonomi

Dünya Bankası'ndan Mehmet Şimşek bombası

Yeniakit Publisher
2024-06-13 11:37:00 -
Dünya Bankası'ndan Mehmet Şimşek bombası

Türkiye ekonomisiyle ilgili iyimser olduğunu ifade eden Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, 'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi enflasyonla gerçekten mücadele ediyor.' dedi.

Lopez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisiyle ilgili iyimser olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin insan sermayesi ile birlikte güçlü bir altyapıya sahip olduğunu kaydeden Lopez, zorlu bir süreçten geçileceğini ancak bunun bol fırsatlar sunacağını, zorlukların da olumlu anlar ortaya çıkaracağını dile getirdi.

Dünya Bankası Yönetim Kurulu ile Nisan 2024'te bir toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Lopez, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek. Şu anda uygulanmakta olan tüm fonların (mevcut 17 milyar dolar) üzerine gerçekleşecek bu rakam. 18 milyar doların 12 milyar doları özel sektöre, 6 milyar doları da kamu sektörüne verilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi enflasyonla gerçekten mücadele ediyor."
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Yorumlar

Erdiyor

Memnun olanlara bir ezilenlere bak . Emekliyi sindirmek aslında bir dünya projesi ve ilk uygulayan ülke türkiye, bu konu ile ilgili bir yazı okumuştum üç yıl önce . Batı ülkemizde biri övüyorsa ya batını projesi veya çıkarı tıkır tıkır işliyor demektir. Emekli magdur

ZÜLKARNEYN

Verin gazı faizciler. Faizcilere ne kadar ödeme yapıldı Şimşek döneminde açıklayın da millet bilsin
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