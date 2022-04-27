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Ekonomi Dünya Bankası'ndan korkutan altın tahmini! Bu hiç beklenmiyordu
Ekonomi

Dünya Bankası'ndan korkutan altın tahmini! Bu hiç beklenmiyordu

Altın fiyatlarındaki düşüş beklentisi devam ederken Dünya Bankası'ndan dikkat çeken bir tahmin geldi. Birçok uzmana göre altın fiyatları yakın zamanda ikiye katlayacak. Bankanın analizlerine göre ise altın sanılanın aksine yavaş ve mütevazi bir şekilde artacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 12:48:00 -
Dünya Bankası'ndan korkutan altın tahmini! Bu hiç beklenmiyordu

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın agresif politika sıkılaştırması ve dolar endeksinin iki yılın zirvesine çıkmasıyla düşüşe geçti. Yatırımcılar piyasanın nasıl seyredeceğini merak ederken, Dünya Bankası altın başta olmak üzere emtia tahminlerini açıkladı. Hazırlanan raporda "Altın fiyatlarının, 2023'te düşüş öncesi 2022 yılında mütevazı bir şekilde artması bekleniyor." ifadeleri yer aldı.

Dünya Bankası, enerji ve tarım emtiaları fiyat tahminlerini yayınladı. Doğu Avrupa'daki çatışmanın emtialar üzerinde en önemli etkiye sahip olacağını söyledi. Bankanın analistleri altın fiyatlarının 2023 yılında düşeceğini ifade ederken 2022 yılı altın tahmini için şu değerlendirmelerde bulundu:

"Altın fiyatlarının, 2023'te düşüş öncesi 2022 yılında mütevazı bir şekilde artması bekleniyor. AB ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha sıkı para politikasının ağırlığı Fed'in enflasyonist sorunları gidermek için agresif oran artışlarının altın fiyatlarını baskılaması bekleniyor.''

Raporda, değerli metallere ilişkin fiyat endeksinin ise bu yıl yüzde 3 artmasının, gelecek yıl yüzde 8,9 azalmasının beklendiği belirtildi. Dünya Bankasının raporunda, altının ons fiyatının bu yıl geçen yıla göre yüzde 4,5 artacağı, 2023'te ise yüzde 9,6 azalacağı tahmini yer aldı.

Ayrıca "Uzun vadede altın fiyatları Rusya Merkez Bankası'nın politikalarından etkilenebilir ve eğer büyük altın satışlarına girerse fiyatlar önemli ölçüde düşebilir" denildi.

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