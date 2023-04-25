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Gündem Dünya Bankası, ilk kez bir Türk'ü kara listeye aldı! Bakın o isim kim
Gündem

Dünya Bankası, ilk kez bir Türk'ü kara listeye aldı! Bakın o isim kim

Yeniakit Publisher
2023-04-25 14:13:00 -
Dünya Bankası, ilk kez bir Türk'ü kara listeye aldı! Bakın o isim kim

Dünya Bankası, Türkiye’de 1 milyar dolardan fazla yaptırım yapan Dubaili Abraaj Capital’in üst yöneticilerinden eski Deutsche Bank Türkiye ülke CEO’su Selçuk Yorgancıoğlu’nu kara listeye aldı.

Dünya Bankası, ilk kez bir Türk şirket yöneticisine yaptırım kararı aldı. Türkiye’de 1 milyar dolardan fazla yaptırım yapan Dubaili Abraaj Capital’in üst yöneticilerinden eski Deutsche Bank Türkiye ülke CEO’su Selçuk Yorgancıoğlu’nu kara listeye alan Dünya Bankası, Türk yöneticinin ortak veya yönetiminde olduğu şirketlere 2 yıl boyunca finansman sağlanmayacak.

Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker’in haberine göre Türkiye’ye yatırım ya­pan en büyük fonlar­dan biri Dubai mer­kezli Abraaj Capital’di. 15 sene önce Türkiye’ye gelen, sağlık­tan gıdaya, bankacılıktan yat üretimine kadar bir çok ala­na 1 milyar dolardan fazla ya­tırım yapan Abraaj, 2018 yı­lında yaşanan soruşturmalara uğradı. Kurucusu Arif Naq­fi dahil birçok yönetici göz al­tına alındı, haklarında da­va açıldı.

218 milyon dolarlık çek karşılıksız çıktı

İddialara göre ara­larında Bill & Melinda Gates Vakfı, Dünya Bankası gibi ku­rumların yüzlerce milyon do­larlık parası Abraaj Büyüyen Pazarlar Sağlık Fonu içinde hatalı kullanıldı, zarara uğra­tıldı. Naqfi’nin imzasını taşı­yan 218 milyon dolarlık çekler karşılıksız çıktı.

Arif Naqvi imzası taşıyan 218 milyon dolarlık çekin kar­şılıksız çıkması nedeniyle 3 yıl hapis cezasıyla yargılandı. Bu yılın ocak ayında ise Du­bai tarihinde rekor denebile­cek cezaya çarptırıldı. Bu ce­za 135 milyon dolar ile Körfez Bölgesi’nin en yüksek para ce­zası oldu. Dubai Uluslarara­sı Finans Merkezi'nde iş yap­ması yasaklandı. Bir dönem 14 milyar dolardan fazla para­yı yöneten Abraaj’ın yönetici­lerinden Mustafa Abdel-Wa­dood'a 1,9 milyon dolar para cezası verildi.
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Alınan uluslararası ve ye­rel kararlar bununla da sınır­lı kalmadı. Önceki gün Abra­aj’ın üst yönetiminde yer alan bir Türk bankacı kara listeye alındı. Abraaj’da yatırımı bu­lunan Dünya Bankası, fonun üst yöneticilerinden Selçuk Yorgancıoğlu’nu kara liste­ye aldı.

526 milyon dolarlı taahhütlü sermaye topladı

Kararla Dünya Bankası, Selçuk Yorgancıoğlu'nun yö­netiminde yer aldığı Abraaj Türkiye Fon I Projesi (ATFI) ile bağları nedeniyle yaptırı­ma tabi tuttu. Alınan kararla Dünya Bankası, Selçuk Yor­gancıoğlu ve yönetiminde yer aldığı şirketlere, işletmelere bir daha finansman sağlama­yacak, yatırım yapmayacak. Dünya Bankası cezai işlemi de 2 yıl boyunca uygulayacak. 2016 yılında Abraaj Grubu, merkezi Cayman Adaları'n­da bulunan ATFI aracılığıy­la Türkiye'de yatırım yapmak üzere yaklaşık 526 milyon do­larlık taahhütlü sermaye top­ladı.

ATFI'nin amacı, Türki­ye'de ağırlıklı olarak sağlık, eğitim, perakende, lojistik, tüketim malları ve hizmetle­ri, finansal hizmetler, lojistik ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren orta ölçekli işletmelere yatırım yapmak­tı. Dünya Bankası’nın bu ka­rarının diğer uluslararası kal­kınma bankalarının da ben­zer adım atmasının da önünü açabilir.

Bir dönem ABR Am­ro başta olmak üzere küresel ve yerel finans kurumların­da yöneticilik yapan Yorgan­cıoğlu, Abraaj’a katılmadan önce dünyaca ünlü Deutsche Bank’ın Türkiye CEO’suydu. Yorgancıoğlu kararı ile Dünya Bankası, tarihinde ilk kez bir Türk yöneticiyi kara listeye almış oldu.

 

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