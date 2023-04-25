Dünya Bankası, ilk kez bir Türk'ü kara listeye aldı! Bakın o isim kim
Dünya Bankası, Türkiye’de 1 milyar dolardan fazla yaptırım yapan Dubaili Abraaj Capital’in üst yöneticilerinden eski Deutsche Bank Türkiye ülke CEO’su Selçuk Yorgancıoğlu’nu kara listeye aldı.
Dünya Bankası, ilk kez bir Türk şirket yöneticisine yaptırım kararı aldı. Türkiye’de 1 milyar dolardan fazla yaptırım yapan Dubaili Abraaj Capital’in üst yöneticilerinden eski Deutsche Bank Türkiye ülke CEO’su Selçuk Yorgancıoğlu’nu kara listeye alan Dünya Bankası, Türk yöneticinin ortak veya yönetiminde olduğu şirketlere 2 yıl boyunca finansman sağlanmayacak.
Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker’in haberine göre Türkiye’ye yatırım yapan en büyük fonlardan biri Dubai merkezli Abraaj Capital’di. 15 sene önce Türkiye’ye gelen, sağlıktan gıdaya, bankacılıktan yat üretimine kadar bir çok alana 1 milyar dolardan fazla yatırım yapan Abraaj, 2018 yılında yaşanan soruşturmalara uğradı. Kurucusu Arif Naqfi dahil birçok yönetici göz altına alındı, haklarında dava açıldı.
218 milyon dolarlık çek karşılıksız çıktı
İddialara göre aralarında Bill & Melinda Gates Vakfı, Dünya Bankası gibi kurumların yüzlerce milyon dolarlık parası Abraaj Büyüyen Pazarlar Sağlık Fonu içinde hatalı kullanıldı, zarara uğratıldı. Naqfi’nin imzasını taşıyan 218 milyon dolarlık çekler karşılıksız çıktı.
Arif Naqvi imzası taşıyan 218 milyon dolarlık çekin karşılıksız çıkması nedeniyle 3 yıl hapis cezasıyla yargılandı. Bu yılın ocak ayında ise Dubai tarihinde rekor denebilecek cezaya çarptırıldı. Bu ceza 135 milyon dolar ile Körfez Bölgesi’nin en yüksek para cezası oldu. Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nde iş yapması yasaklandı. Bir dönem 14 milyar dolardan fazla parayı yöneten Abraaj’ın yöneticilerinden Mustafa Abdel-Wadood'a 1,9 milyon dolar para cezası verildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Alınan uluslararası ve yerel kararlar bununla da sınırlı kalmadı. Önceki gün Abraaj’ın üst yönetiminde yer alan bir Türk bankacı kara listeye alındı. Abraaj’da yatırımı bulunan Dünya Bankası, fonun üst yöneticilerinden Selçuk Yorgancıoğlu’nu kara listeye aldı.
526 milyon dolarlı taahhütlü sermaye topladı
Kararla Dünya Bankası, Selçuk Yorgancıoğlu'nun yönetiminde yer aldığı Abraaj Türkiye Fon I Projesi (ATFI) ile bağları nedeniyle yaptırıma tabi tuttu. Alınan kararla Dünya Bankası, Selçuk Yorgancıoğlu ve yönetiminde yer aldığı şirketlere, işletmelere bir daha finansman sağlamayacak, yatırım yapmayacak. Dünya Bankası cezai işlemi de 2 yıl boyunca uygulayacak. 2016 yılında Abraaj Grubu, merkezi Cayman Adaları'nda bulunan ATFI aracılığıyla Türkiye'de yatırım yapmak üzere yaklaşık 526 milyon dolarlık taahhütlü sermaye topladı.
ATFI'nin amacı, Türkiye'de ağırlıklı olarak sağlık, eğitim, perakende, lojistik, tüketim malları ve hizmetleri, finansal hizmetler, lojistik ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren orta ölçekli işletmelere yatırım yapmaktı. Dünya Bankası’nın bu kararının diğer uluslararası kalkınma bankalarının da benzer adım atmasının da önünü açabilir.
Bir dönem ABR Amro başta olmak üzere küresel ve yerel finans kurumlarında yöneticilik yapan Yorgancıoğlu, Abraaj’a katılmadan önce dünyaca ünlü Deutsche Bank’ın Türkiye CEO’suydu. Yorgancıoğlu kararı ile Dünya Bankası, tarihinde ilk kez bir Türk yöneticiyi kara listeye almış oldu.