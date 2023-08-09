Dünya Bankası, eşcinsellik karşıtı kanun nedeniyle Uganda'ya insani yardımı kesti!

Dünya Bankası, Uganda'nın HIV virüsü ve AIDS gibi hastalıkların yayılmasını önlemek için eşcinsellik karşıtı kanunu kabul etmesi nedeniyle bu ülkeye finansal desteği kestiğini duyurdu!

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, Uganda'ya eşcinsellik ile ilgili çıkan kanunun yeniden gözden geçirilmesine kadar finansal desteğin kesildiği bilgisi paylaşılarak, "Uganda'nın eşcinsel karşıtı kanunu, Dünya Bankası'nın değerleriyle temelden çelişiyor." ifadesi kullanıldı.

Dünya Bankası'nın ırk, cinsiyet ve cinsel yönelime bakılmaksızın fakirliğin azaltılmasını amaçladığı kaydedilen açıklamada, Uganda'daki yasanın bu çabaları baltaladığına dikkat çekildi.

Uganda yönetimi, eşcinsel ilişkilerin HIV virüsü ve AIDS gibi hastalıkların yayılmasına sebep olduğunu savunuyor.

Çıkarılan kanunla 18 yaşın altındaki kişilerin eşcinsel ilişkiye girmesinin ve eşcinsel ilişkiyle yayılan hastalıkların önlenmesi amaçlanıyor.

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Uganda'da eşcinsel karşıtı kanun

Kampala yönetimi, idam cezasını öngören ve eşcinsel ilişkiyi suç kapsamına alan yasa tasarısını mayısta kabul etmişti.

Yasayla birlikte, HIV virüsü ve AIDS gibi hastalıkların yayılmasına sebep olan kişilere idam cezası verilebilecek. "Eşcinselliği teşvik etme" suçlaması için 20 yıl hapis cezası öngörülüyor.

Öte yandan, eşcinsel haklarını savunan kurumlara maddi yardım yapmak ve bu konuda her türlü yayın yapmak da suç kapsamına alınıyor.

Söz konusu yasağa başta Avrupa Birliği ve ABD'den olmak üzere tepki gösterilmiş ve Uganda'ya vize kısıtlamaları gündeme gelmişti.