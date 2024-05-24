Dünya bankalarından Türk Lirası tavsiyesi

Dünya bankacılık devleri Türk varlıklara yatırım yapıyor. Citi raporunda "TL cazip" derken, Bank of Amerika "getirisi en yüksek para" ilan etti. Merkez Bankası ise dün attığı adımla TL mevduatı daha cazip hale getirdi.

Haziran ayından bu yana ekonomide atılan adımlar Türk Lirası (TL) varlıkları cazip hale getirince dünya bankacılık devleri yönünü Türk varlıklarına yöneldi. Nisan sonunda dolara karşı TL önerisinde bulunan ABD bankacılık devi Citi ile daha önceki raporunda dolara yıl sonu için 38 lira fiyat biçen Amerikan bankacılık devi Bank of Amerika (BofA) hem Türk Lirası'nı tavsiye etti hem de TL için çağrı yaptı.

YÜZDE 9.4 REEL GETİRİ

Mikhail Liluashvili ve David Hauner'in de aralarında olduğu BofA analistlerinin hazırladığı raporda, yüksek carry getirisi, cari dengede mevsimsel pozitif görünüm, sıkı parasal koşullar ve rezervlerdeki artışa dikkat çekilerek Türk Lirası'nda uzun pozisyon tavsiyesinde bulunuldu. "TL forward işlemleri üzerinden uzun pozisyondayız" denilen raporda "gelişmekte olan piyasalarda TL'nin en yüksek carry-oynaklık oranına sahip olduğu, hatta bazı büyük piyasalara kıyasla da görece yüksek olduğu" belirtildi. Raporda "Doların sabit kalması halinde Türk Lirası 3 aylık yüzde 9.4'e kadar beklenen getiri sunuyor" denildi.

RÖNESANS ANI

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Citi Research ise dünkü raporunda Türkiye'de politika normalleşmesinin yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisini artırdığına dikkat çekerek, "Türk piyasaları rönesans anının eşiğinde" yorumunu yaptı. Dünya devlerinin pozitif raporları TL varlıkları cazip hale getirirken yabancı yatırımcının carry trade hamleleri de hızlanıyor. Dolarla borçlanıp TL varlıklara yatırım yapmak olan "carry-trade" işlemleri için Türkiye adres gösterilince sadece yabancının mayıs ayındaki tahvil alımı 5 milyar dolara yaklaştı.

MERKEZ MAYISI PAS GEÇTİ TL'YE DESTEK ADIMI ATTI

Merkez Bankası, nisan ayında olduğu gibi faizi beklentilere paralel yüzde 50'de sabit bıraktı. Ekonomistlerin beklentileri de faizin sabit bırakılacağı yönündeydi. Toplantı sonrası likidite fazlasıyla ilgili ilave tedbirler alınacağı duyuruldu. Duyurunun hemen ardında da TL mevduat ve KKM'de zorunlu karşılık oranları artırıldı. Likidite fazlalığı nedeniyle piyasa faizi Merkez Bankası'nın yüzde 50'lik politika faizinin altında kalmıştı.

Kısa vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye, uzun vadeli mevduat için ise sıfırdan yüzde 8'e çıkarıldı. Kısa vadeli Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) zorunlu karşılık oranı yüzde 25'ten yüzde 33'e, uzun vadeli KKM'de ise yüzde 10'dan yüzde 22'ye yükseldi. Yeni oranlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Ekonomistler atılan adımların TL varlıklara destek vereceğini söylerken ABD'li finans ajansı Bloomberg, "Merkez Bankası'nın daha uzun süre bu oranlarda kalması, yerel varlıklara yabancı girişini sürdürmenin anahtarı olacak" ifadelerine yer verildi. Reuters ise "Yıl sonuna kadar faiz indirimi beklenmiyor" ifadeleri kullanıldı.