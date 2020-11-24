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Aktüel Dünya Azerbaycanlıları Kongresinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkelerine verdiği destek için teşekkür
Aktüel

Dünya Azerbaycanlıları Kongresinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkelerine verdiği destek için teşekkür

Yeniakit Publisher
2020-11-24 12:04:04 -
Dünya Azerbaycanlıları Kongresinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ülkelerine verdiği destek için teşekkür

İZMİR (AA) - Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Asıf Kurban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her daim Azerbaycan'ın yanında olduğu ve ülkelerinin haklı davasını her alanda seslendirdiği için teşekkür etti.

Kurban, yazılı açıklamasında, sivillere yapılan saldırı sonucu Azerbaycan'ın, işgaldeki topraklarını kurtarmak için "vatan savaşı" başlattığını anımsattı.

Azerbaycan'ın savaştan galip çıktığını ve 10 Kasım'da Ermenistan'ın teslim olduğunu hatırlatan Kurban, 44 günlük savaş boyunca Türkiye'nin Azerbaycan'a manevi ve siyasi olarak en yüksek düzeyde destek verdiğini ifade etti.

Bölgede barışın temini için Türk askerinin de olacağına işaret eden Kurban, şunları kaydetti:

"17 Kasım günü TBMM'den geçen tezkereyle Azerbaycan'a asker gönderilmesi kabul edildi. Tezkereyi TBMM'ye gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kabul eden TBMM'ye çok teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan her daim Azerbaycan'ın yanında oldu ve Azerbaycan haklı davasını her alanda ve en yüksekten seslendirdi. Kendilerine Dünya Azerbaycanlıları Kongresi adına çok çok teşekkür ederiz. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ve Türkiye'nin her vatandaşına teşekkür ederiz."

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