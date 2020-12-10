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Dünya Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Kurban: Erdoğan'ın ismi Azerbaycan tarihine özel olarak yazıldı
Dünya

Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Kurban: Erdoğan'ın ismi Azerbaycan tarihine özel olarak yazıldı

Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Kurban, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi, Azerbaycan tarihinin bu dönemine özel olarak yazıldı ve olumlu katkıları hiçbir zaman unutulmayacaktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 10:22:00 -
Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Kurban: Erdoğan'ın ismi Azerbaycan tarihine özel olarak yazıldı

Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Asıf KurbanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin Azerbaycan tarihinin bu dönemine özel olarak yazıldığını bildirdi.

Ermenistan'ın 10 Kasım'da yenilgisini ilan ettiğini kaydeden Kurban, tarihi Şuşa şehrinin düşmandan kurtarıldığı 8 Kasım'ın da "Zafer Günü" olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Bu zaferin, Azerbaycan'ın yanı sıra milletin ve adaletin de zaferi olduğunu vurgulayan Kurban, şunları kaydetti:

"27 Eylül'de başlayan Vatan Savaşı'nda Türkiye manevi, siyasi olarak her yönüyle Azerbaycan'ın yanında yer aldı. Bugün zaferi anma dolayısıyla başkent Bakü'de askeri tören düzenlenecek. Bu askeri tören için Türk ordusunun Bakü yollarındaki provaları çok ilgi ve sevgi ile karşılandı. Halkımız Türk ordusuna kendi ordusu gibi bakıyor ve güveniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Siyasi olarak en üst düzeyde Azerbaycan'ın yanında yer aldı ve bir an bile yalnız bırakmadı, gelişmeleri bizzat takip etti. Azerbaycan'ın Muzaffer Ali Baş Komutanı İlham Aliyev ile bu konuları devamlı görüştü ve destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi, Azerbaycan tarihinin bu dönemine özel olarak yazıldı ve olumlu katkıları hiçbir zaman unutulmayacaktır. 100 yıl önce olanları nasıl hatırlıyorsak ve kitaplarda yazıyorsa, yüzyıllar geçecek ve bugünler için gelecek nesiller de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibi için de bunları yazacak, konuşacak ve saygıyla anacaktır."

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