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Aktüel Dünya Azerbaycanlılar Kongresi Başkanından İran'a "Ermenistan ile sınır kapını kapat" çağrısı
Aktüel

Dünya Azerbaycanlılar Kongresi Başkanından İran'a "Ermenistan ile sınır kapını kapat" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:53:47 -
Dünya Azerbaycanlılar Kongresi Başkanından İran'a "Ermenistan ile sınır kapını kapat" çağrısı

İZMİR (AA) - Dünya Azerbaycanlılar Kongresi Başkanı Asıf Kurban, İran'dan, Ermenistan ile arasındaki Norduz Sınır Kapısı'nı kapatmasını beklediklerini bildirdi.

Asıf Kurban, yaptığı yazılı açıklamada, İran'da, Ermenistan ile olan sınır kapısının kapatılması için gösteriler yapıldığını hatırlattı.

Göstericilerin talebinin karşılanması gerektiğini kaydeden Kurban, "Bu kapılardan Ermenistan'a destek gidiyor, diye şüpheler ve duyumlar var. Dün Güney Azerbaycanlı soydaşlarımız, bu istek için caddelere çıkarken İran polisi tarafından şiddete maruz kaldılar. Bu şiddet neden? İran'ın niyeti nedir? Soydaşlarımızın, Araz Çayı'nın diğer tarafındaki soydaşlarımıza destek istemesi sizi neden rahatsız ediyor? Eğer bu kapılardan bir yardım gitmiyorsa neden kapatmıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Kurban, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sizden dürüstlük ve oradaki soydaşlarımıza saygılı olmanızı bekliyoruz. Eğer gerçekten de o kapıdan Ermenistan'a yardım gitmiyorsa neden soydaşlarımızın isteklerine saygılı davranarak kapıları kapatmıyorsun? İran'dan beklentimiz bölgede barış adına Ermenistan'a tepki vermesi ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesini talep etmesidir. Ermenistan işgalci siyasetine devam ediyor ve insanların ölümüne yol açıyor. Gence şehrindeki sivillere füzelerle saldıran Ermenistan'a insanlık adına tepki verilmesini bekleriz. Verilecek tepkilerden biri de Ermenistan ile olan sınır kapılarının kapatılmasıdır."

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