Dünya ayağa kalktı... Rusya resmen meydan okudu: Sakın karışmayın!

Rusya’nın başkenti Moskova’da, muhalif destekçileri Navalnıy’ı Moskova’ya dönüşünde karşılamak için Vnukovo Havaalanında toplandı.

Gündüz saatlerinden itibaren polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı havaalanına medya mensupları dahil bileti olmayan hiç kimse alınmadı.

Havaalanı binasına girmeyi başarabilen Navalnıy’ın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Fonu avukatı Lubov Sobol, Aleksey Navalnıy’ın kardeşi ve bazı önde gelen muhalifler polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, bir süre sonra binaya giren Navalnıy taraftarlarına müdahale ederek, toplanan kalabalığın bir kısmını zorla binadan çıkardı. Polisin müdahalesine karşı koyanlar da gözaltına alındı.

Navalnıy’ın geldiği uçak başka havaalanına yönlendirildi

Pobeda havayolu şirketi, Navalnıy’ı Berlin’den taşıyan uçağın Vnukovo Havaalanına inmeyeceğini duyurdu. Uçağın Moskova'daki Şeremetyevo Havaalanına yönlendirildiği bildirildi.

Gelen son dakika haberlerine göre, Navalny'nin uçağı Sheremetyevo havalimanına iniş yaptı.

Navalnıy, eşi Yulya Navalnaya ve uçakta beraberinde gelen gazetecilerle havaalanında pasaport kontrolüne girdi.

Navalnıy, burada polisler tarafından gözaltına alındı. Avukatı Olga Mihailova'nın Navalnıy'in yanında olmasına izin verilmedi.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinden yapılan açıklamada, 29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresinin defalarca ihlali nedeniyle aranan Aleksey Navalnıy'in, Şeremetyevo Havalimanı'nda gözaltına alındığı bildirildi.

Navalnıy için ilave tedbir kararı, mahkeme tarafından belirlenecek. Rus muhalif, karara kadar gözaltında tutulacak.

Fransa'dan açıklama

Fransa, Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya çağrıda bulundu. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Navalnıy'ın gözaltına alınmasından derin endişe duyduğunu belirtti.

Avrupalı ortaklarıyla Navalnıy'ın durumunu büyük dikkatle takip ettiklerini ifade eden Mühll, ülkesinin Rusya'dan Navalnıy'ın derhal serbest bırakılmasını istediği kaydedildi.

AB'den 'serbest bırakın' çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya çağrıda bulundu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki paylaşımında, Navalnıy'ın gözaltına alınmasının "kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

Michel, "Rus makamlarına Navalnıy'ı acilen serbest bırakmaları çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de sosyal medya mesajında aynı çağrıyı tekrarlayarak, Navalnıy'ın haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Borrell mesajında, "Yargının siyasileşmesi kabul edilemez." ifadesine yer verdi.

ABD'den tepki

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya çağrıda bulundu.

Pompeo, Rus muhalif Navalnıy'ın gözaltına alınmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak Moskova yönetimine tepki gösterdi.

Açıklamasında, "ABD, Aleksey Navalnıy'ın Rusya tarafından gözaltına alınmasını şiddetle kınıyor. Navalnıy'ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını istiyoruz." ifadesini kullanan Pompeo, Rusya'daki tüm siyasi parti ve adaylara seçim sürecinde alan açılması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına getireceği Jake Sullivan da bir açıklama yaparak Rus muhalifin acil serbest bırakılmasını istedi.

Rusya: Kendi sorunlarınıza bakın

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Moskova’da gözaltına alınmasına tepki gösteren ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB), "Egemen devletlerin ulusal yasalarına tecavüz etmeyin, kendi ülkenizdeki sorunlarla uğraşın." karşılığını verdi.

Zaharova, ABD Başkanı seçilen Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına getireceği Jake Sullivan ve AB'den Moskova'da gözaltına alınan Navalnıy’ın serbest bırakılması çağrıları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bu açıklamaları "önceden hazırlanmış yorumlar" olarak nitelendiren Zaharova, "Uluslararası hukuka saygı gösterin. Egemen devletlerin ulusal yasalarına tecavüz etmeyin, kendi ülkenizdeki sorunlarla uğraşın." ifadelerini kullandı.

"Navalnıy'ın zehirlendiği" iddiası

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. 44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül 2020'de Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasalla kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Seibert, 14 Eylül 2020'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Charite Hastanesi, 7 Eylül 2020'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

Navalnıy'ın ekibi de Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Navalnıy'ın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri sürmüştü.

Aleksey Navalnıy, 23 Eylül 2020'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesinden taburcu edilmişti.