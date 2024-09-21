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Teknoloji Dünya ASELSAN'ın peşine düştü! 44 milyon dolarlık dev anlaşma Türkiye'ye duyuruldu
Teknoloji

Dünya ASELSAN'ın peşine düştü! 44 milyon dolarlık dev anlaşma Türkiye'ye duyuruldu

Yeniakit Publisher
2024-09-21 21:38:00 -
Dünya ASELSAN'ın peşine düştü! 44 milyon dolarlık dev anlaşma Türkiye'ye duyuruldu

Türkiye'nin savunma devi ASELSAN, yurt dışından bazı müşterilerle 44,4 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

ASELSAN ile Asya ve Pasifik bölgesindeki müşteriler arasında 44,4 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmeleri imzaladı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN, Asya-Pasifik bölgesindeki müşterileriyle kara platformları için uzaktan komutalı silah sistemi ve deniz platformları için uzaktan komutalı silah sistemi, radar, ataletsel navigasyon, dost düşman tanıma sistemleri ve elektronik harp süitinden oluşan faydalı yüklerin satışına yönelik toplam tutarı 44 milyon 397 bin 467 dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." ifadesi kullanıldı.

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