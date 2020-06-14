Dünya Aşçılar Birliği Başkanı Thomas Gugler'dan "Türk mutfağı" yorumu:

İSTANBUL (AA) - ZAFER ARSLAN - Dünya Aşçılar Birliği (WACS) Başkanı Thomas Andreas Gugler, Türk mutfağının "çarpıcı, geleneksel ve iyi korunmuş" lezzetlere sahip olduğunu ifade ederek, "Bu da tabii yemek severler için ayrı bir zevk. Tek olumsuz nokta, bazı durumlarda sunumun zayıf kalması." dedi.

Gugler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeme alışkanlıklarını da etkilediğini söyledi. İnsanların artık sağlık konusunda daha bilinçli ve dikkatli olduklarını belirten Gugler, "Herkes hastalıkları önlemek ve doktora gitmemek için iyi ve sağlıklı yiyeceklere odaklanmış durumda." dedi.

Geleneksel beslenmenin önemine değinen Gugler, "En uygun olan, dünyanın da kabul ettiği, geleneksel beslenme alışkanlığına dönmektir. Atalarımızın yeme şekilleri belki de hiç lüks değildi ama inanın bana daha lezzetli ve gerçekçiydi. Büyüklerimiz zor şartlarda sofralarımıza gelen tüm ürünlere saygı duyar ve son kırıntısına kadar hepsini yerlerdi. Ziyan etmezlerdi." diye konuştu.

Profesyonel aşçılık kariyerinde Türkiye'nin ayrı bir yeri olduğunu dile getiren Gugler, eylül ayında gerçekleştirilecek Food İstanbul Fuarı için yeniden Türkiye'ye geleceğini anlattı. Türkiye'nin kültürünü ve misafirperverliğini çok sevdiğini ifade eden Gugler, "Türkçe, bildiğim 9 dilden biridir. Büyük kızım Türkiye'de dünyaya geldi. Bende bu denli derin izler bırakan Türkiye'ye ve İstanbul'a yeniden gelmek, benim için ayrı bir onurdur." ifadelerini kullandı.

- "Türk mutfağına bayılıyorum"

Türk yemek kültürünü aile yapısına benzeten Gugler, her ikisinin de ''bir araya gelmek'' ve ''destek olmak'' gibi unsurları bünyesinde barındırdığının altını çizdi.

Türkiye'nin, turizm alanında dünyaya kendini kanıtlamış bir ülke olduğuna değinen Thomas Andreas Gugler, restoranlardan otellere, kafelerden pansiyonlara kadar mutfak sektörüne devlet desteğinin önemine işaret etti.

Türk mutfağında en sevdiği yemeğin ''İskender Kebap'' olduğunu belirten Gugler, şunları söyledi:

"Türk mutfağının yerli üretim ürünlerinden oluşan, kültür temelli kalabilmiş birbirinden farklı çok lezzetli yemekleri var. Türk mutfağının bu özelliklerinin şeflere, aşçılara ve ev hanımlarına önemli ölçüde yardımcı olduğunu düşünüyorum. Yemek kültürüne dair köklü geleneklerin Türk mutfağını özel, eşsiz ve tavsiye edilebilir kıldığına inanıyorum. Açıkçası Türk mutfağına bayılıyorum. En sevdiğim Türk yemeği yoğurt, lezzetli bir salçalı sos ve kızgın tereyağıyla başarılı bir şekilde yapılan İskender kebap. Kıtır pide ve ızgara biber de cabası. Türkiye çarpıcı, geleneksel, yenilikçi, iyi korunmuş ve uygulanmış lezzetlere sahip bir ülke. Bu da tabii yemek severler için ayrı bir zevk. Tek olumsuz nokta, bazı durumlarda sunumun zayıf kalması."

- Aşçılık yarışmalarına eleştiri

Thomas Andreas Gugler, bazı televizyon kanallarında yayımlanan aşçılık yarışmalarını da eleştirdi.

Bu yarışmaya katılan aşçıların birçoğunun kalifiye bile olmadığını öne süren Gugler, şunları kaydetti:

"Bu tür etkinliklere ilgi oldukça fazla, ama yarışmaya katılanların çoğu bırakın şef olmayı, kalifiye bile değiller. Dünyaca ünlü ve başarılı üst düzey şefler, genellikle televizyon şovlarında yer almaktan ziyade becerileri, bilgileri ve tabağa yansıttıkları hayalleriyle misafirlerini restoranlarında, otellerinde ve konaklama hizmeti veren işletmelerinde ağırlamayı tercih ederler."