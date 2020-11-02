Dünya artık Ermeni yalanlarına inanmıyor

Muhammet Kutlu Ankara

Azerbaycanlı siyaset bilimci Nurlan Galandarlı Akit’e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galandarlı, “Azerbaycan, giriştiği harekatla birlikte, işgalci Ermenistan’ın askeri-siyasi konumunu tamamen alaşağı etti. Savaş alanındaki başarılar bize diplomatik bir avantaj sağladı. Başkomutan Sayın İlham Aliyev’in oluşturduğu yeni askeri-politik ve diplomatik durum, Ermenilerin müzakere sürecinde taraf olarak göstermek istediği Dağlık Karabağ’daki sözde ayrılıkçı rejimin müzakerelerin formatının değiştirilmesi gibi saçma iddiaları ve girişimleri ebediyen ve herkes için ortadan kaldırılmış oldu. Ermenistan’ın bilgi kirliliği oluşturma kampanyası bumerang etkisi yaptı. Artık işgalci ülkenin yalanları gülünç gözüküyor ve uluslararası kamuoyunu etkilemiyor” dedi.

Aliyev’in uluslararası forumları kullanarak, uluslararası medya kuruluşlarıyla yaptığı röportajlarda Ermeni yalanlarını ortaya çıkardığını ve gerçekleri dünyaya sunduğunu belirten Galandarlı şunları söyledi, “Ermenistan’ın, Ermeni lobisi ve yurtdışındaki hamilerine dayalı olarak kendisi için verimli bilgi enformasyon ortamı oluşturma niyeti gerçekleşmedi. Hem askeri, hem de diplomatik alanda başarısız olan saldırgan Ermenistan’ın arkasında duran güçler ve Ermeni lobisi, yeni bir cephe açmak için seferber oldu. Bu cephe, medyada bir dizi provokasyon eylemleri için açıldı. Ancak işgalci Ermenistan ve bir bütün olarak dünya Ermenileri bu yönde de başarısız oldu ve uluslararası kamuoyunu manipüle etme hedefine ulaşamadı. Kuşkusuz bu, Azerbaycan’ın bilgi savaşındaki mutlak üstünlüğünün ve zaferinin bir ifadesidir. Ermenistan ve Ermeni lobisi ciddi bir ders olmalı ve bu gerçeklerden somut sonuçlar çıkarmalıdır.”