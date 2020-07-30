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Ekonomi

Dünya Altın Konseyinden Türkiye açıklaması! Tam 583 ton...

Dünya Altın Konseyi, ülkelerin altın rezervlerini açıkladı. Buna göre Türkiye, 583 ton altın ile dünya genelinde 12'nci sırada.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 10:05:00 -
Dünya Altın Konseyinden Türkiye açıklaması! Tam 583 ton...

Dünya Altın Konseyi'nin Uluslararası Para Fonu'na (IMF) dayandırdığı istatistiklere göre dünyada toplam 35 bin tonun üzerinde altın rezervi bulunuyor.

ABD, rezervlerinin yüzde 79'unu oluşturan 8 bin 133 ton ile başı çekerken, Almanya 3 bin 363 ton (Rezervinin yüzde 75.6'sı) ile ikinci sırada geliyor.

IMF, 2,814 ton altın rezervi ile üçüncü, İtalya 2,451 ton ile dördüncü ve Fransa 2,436 ton ile beşinci sırada. Ardından gelen ülkeler ise sırasıyla Rusya (2.3 bin ton), Çin (1.95 bin ton), İsviçre (Bin ton) ve Japonya (765 ton).

Ulusalarası Finansal İstatistikler'in (IFS) verilerine göre Türkiye, 583 ton ile listede on ikinci sırada. Altın rezervleri, Türkiye'nin toplam rezervlerinin yüzde 37.9'unu oluşturuyor.

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Yorumlar

Aziz Metin

Tamamen yalandır. O belirtilen rakamların yüz misli fazlası var ilk 10 sırada olanların. Bizimki ise çok komik duruyor onların yanında. Ama marifetmiş gibi sunuluyor.
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