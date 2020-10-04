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Dünya Dünya Alimler Birliği tepkili! Krizde olan İslam değil Macron’dur
Dünya

Dünya Alimler Birliği tepkili! Krizde olan İslam değil Macron’dur

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam dinini hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 22:17:00 -
Dünya Alimler Birliği tepkili! Krizde olan İslam değil Macron’dur

“İslami radikalizm ile mücadele” konulu bir ulusa sesleniş konuşmasında Macron, “İslam bugün dünyanın her yerinde krizde” şeklinde tepki çeken sözler kullanmıştı. Karadaği, Macron’un sözlerine tepki olarak yaptığı açıklamada, “İslam dini, sizin kartondan ürettiğiniz sahte liderlerin günahından sorumlu değildir. İslam dini herhangi bir krizden geçmiyor” ifadesini kullandı.

Macron'a acıyoruz

İslam’ın Allah’ın dini olduğunu ve seçmenlerin ruh hallerine dayalı bir yönetim sistemi olmadığını belirten Karadaği, “Sayın Macron, İslam dini hiçbir zaman sırtını bir yönetimin desteğine dayamadı. Ona karşı çıkanlara da kendi görüşünü dayatmak için kılıç kaldırmadı. Bundan dolayı dinimiz için endişelenmeyin. Dinimiz bir krizden geçmiyor ve geçmeyecek. İslam dini, bir beşerin ürünü olmadığından dolayı bozulması veya zayıflaması gibi bir korkumuz yoktur. Sayın Macron, gelecek İslam’ındır. Biz, başkalarının dinlerini ve kutsallarını meşru hedefler haline getiren toplumların geleceğinden endişe ediyoruz. 21. yüzyıldayken, dini savaşlar hayaliyle hâlâ Orta Çağ’da yaşayan bir hükümdara (Macron’a) acıyoruz” dedi.

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