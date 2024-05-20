Dünya Akıncı İHA'yı seyrediyor! Merhum Esad Coşan Hocaefendi'nin 'silah' sohbeti gündemde
Dünya Akıncı İHA'nın başarısını konuşurken, merhum Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin adeta bugünleri işaret ettiği sohbeti gündem oldu.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Dağlık bir alana düşen ve İran ekiplerince tespit edilemeyen enkazın yerini, Türkiye’den giden AKINCI İHA buldu.
Türkiye'nin milli teknolojideki gururu AKINCI İHA, bir anda dünya gündemine girdi.
Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin sağlığındaki bir vaazı yaşanan gelişme üzerine gündem oldu.
Esad Coşan Hocaefendi, yıllar önceki sohbetinde, küffarı işaret ederek, "Bu adamlardan daha güçlü silahımızın olması şarttır. Allah'ın emridir, Kur'anı Kerim'in emridir." demişti.
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