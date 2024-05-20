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Sosyal Medya Dünya Akıncı İHA'yı konuşuyor! İşte Selçuk Bayraktar'ın 2021'de paylaştığı o video
Sosyal Medya

Dünya Akıncı İHA'yı konuşuyor! İşte Selçuk Bayraktar'ın 2021'de paylaştığı o video

Yeniakit Publisher
2024-05-20 22:50:00 - 2024-05-20 22:53:36

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopterin enkazı, bölgeye MSB tarafından gönderilen Akıncı İHA ile bulundu.

Tüm dünya Reisi'nin öldüğü gün, milli gururumuz Akıncı İHA'nın başarısını konuştu.

Selçuk Bayraktar'ın yıllar önce paylaştığı bir video, yaşanan gelişmelerden sonra tekrar gündem oldu.

Bayraktar'ın 2 Eylül 2021'de paylaştığı videoda, Akıncı İHA, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından anlatılıyor.

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