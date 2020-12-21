Dünya 3 Ocak’a kilitlendi! 'İran'ı vururuz'

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, İran’ın General Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin birinci yıldönümünde misilleme yapması halinde ABD’nin ‘yanıt vermeye hazır’ olduğunu söyledi.

ABD'nin Ortadoğu'daki güçlerinin komutanı General McKenzie, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kendimizi ve bölgedeki dost müttefiklerimizi savunmaya ve gerekirse yanıt vermeye hazırız. İranlılar ve müttefikleri ne yapmaya karar verirse versin, çok iyi bir konumdayız ve hazırlıklı olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

General McKenzie, Bağdat’ı ziyaret ederek, Uluslararası Koalisyon lideri General Paul Calvert ve Irak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdulemir Yarallah ile bir görüşme gerçekleştirdiğini, ayrıca Ürdün ve Irak ile sınır üçgeninde bulunan El-Tanf üssündeki ABD kuvvetleri ile görüşmek için Suriye’yi ziyaret ettiğini söyledi.

CENTCOM Komutanı’nın Bağdat ve Suriye ziyaretlerini önceden duyurmaması, Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de Bağdat Havaalanı yakınlarında öldürülmesinin birinci yıldönümünde İran’ın misilleme yapacağına dair ABD’li yetkililerin endişesini gösterdi.

ABD ordusu, Başkan Donald Trump yönetiminde Irak ve Afganistan’daki kuvvetlerin sayısını 15 Ocak’a kadar her bir ülkede 2 bin 500’e indirmeye devam etse de, Savunma Bakanlığı, İran’ı ABD güçlerine saldırmaktan caydırmak için Irak çevresindeki konumunu güçlendirdi.

ABD’nin uçak gemisi USS Nimitz, Kasım ayının sonundan bu yana Körfez sularında bulunuyor. ABD’ye ait iki B-52 bombardıman uçağı da, geçtiğimiz günlerde bölgede İran ve müttefiklerine yönelik bir güç gösterisi olarak bölgede uçtu.

Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı

Öte yandan Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliğine dün füze saldırısı düzenlenirken, saldırı sonucu bölgede sadece maddi hasar meydana geldi.

Bu, Ekim ayında İran’a yakın Iraklı gruplarla ateşkesin başlamasından bu yana ABD askeri ve diplomatik tesislerine karşı düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

Süleymani ve Fahrizade suikastları

2020 yılı, çok tehlikeli bir savaş kışkırtması olan Kasım Süleymani suikastıyla başlamıştı. İran’ın sahadaki askeri gücü ve bölgesel nüfuz kapasitesi açısından taşıdığı önemin yanı sıra halk nezdindeki karizması ve tüm dünyaya sunduğu imajıyla bir tür efsane mertebesinde bulunan Süleymani’nin ABD tarafından Bağdat havalimanında öldürülmesi, nereden bakılırsa bakılsın Orta Doğu açısından sadece 2020’nin değil belki de bölge siyasi tarihinin en önemli olaylarındandı.

Süleymani suikastının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu ve bölgeyi tehlikeli bir sürece soktuğu fikri sıkça tekrarlandı. Üstelik İran için mesele Süleymani ile kapanmadı. Yıl boyunca şüpheli yangınlar, patlamalar ve kazalar devam etti. Ayrıca, son 3-4 yıldır Suriye’deki İran hedeflerine yapılan İsrail saldırıları İran’ın bölgesel nüfuzuna da zarar vermekteydi. Bu olaylar, yaptırımlar ve pandemiyle boğuşan ülkenin güvenlik kapasitesinin de ciddi bir biçimde alarm verdiğini gösteriyordu. Trump’ın “maksimum baskı” siyaseti, bölgesel dengeleri tehlikeli bir biçimde yerinden ederken uluslararası siyaseti de kuralsızlık evrenine taşıyordu.

Yıl sonuna yaklaşılırken çok benzer bir olay Tahran eyaletine bağlı Abserd bölgesinde yaşandı. İranlı ünlü nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Fahrizade, İran nükleer programının kilit isimlerinden biriydi ve ABD’nin yaptırım listesinde yer alıyordu. İsrail Başbakanı Netanyahu da 2018 yılında yaptığı bir konuşmada açıkça Fahrizade’nin ismini vererek İsrail’in hedefleri arasında olduğuna işaret etmişti. Şimdiye dek olayın sorumluluğu üstlenen olmazken, tüm şüpheler Mossad ve ABD üzerine yoğunlaşmış durumda.