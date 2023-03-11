Dünün sıkı AK Partilisine bak sen! Hadi git işine be Mustafa

Daha düne kadar AK Parti'nin tüm icraatlarını elleri patlayıncaya kadar alkışlayan Mustafa Karaalioğlu, "20 yıllık iktidarın sonlanma ihtimalinin artık ciddiye alınacak seviyede" olduğunu iddia etti.

Altılı masadaki krizde, Millet İttifakı’nın yokluğunun oluşturacağı boşluğun ne kadar sarsıcı olduğunun anlaşıldığını ileri sürerek kargaları bile güldüren Karaalioğlu, Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar'daki yazısında özetle şunları kaydetti:

"14 Mayıs seçimini 20 yıldır yayılan genel seçim, yerel seçim ve referandumlardan ayıran şey muhalefetin ilk kez oyuna güçlü şekilde ortak olmasıdır. Hiçbir seçim esasında “tarihi” değildir ama bir seçime böyle bir sıfat bahşedilecekse 14 Mayıs namzet görünüyor. Çünkü, 20 yıllık bir iktidar serüveninin sonlanma ihtimali artık ciddiye alınacak seviyededir.

İhtimali ciddi hale getiren gelişme ise, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığının kesinleşmesi ve o işlem sürecinde Millet İttifakı’nın sarsıntılı ve sarsıntıyı atlatmış hallerinin arasındaki muazzam farkın görülmesidir. İyi Parti’nin Masa’dan koptuğu yaklaşık 72 saatlik dönemde Millet İttifakı’nın yokluğunun yaratacağı boşluğun ne kadar sarsıcı olduğu anlaşıldı. 73. saatte adayın açıklanmasıyla tamamlanan geri dönüş, Millet İttifakı’na bugüne kadara sahip olmadığı yüksek bir özgüven ve psikolojik üstünlük kazandırdı."

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