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Ekonomi Düne kadar "iş adamları karşı" diyorlardı! Şimdi iş adamlarını faiz indirtmekle suçluyorlar
Ekonomi

Düne kadar "iş adamları karşı" diyorlardı! Şimdi iş adamlarını faiz indirtmekle suçluyorlar

TCMB'nin faiz indirimi için düne kadar, "iş adamları karşı" diyen ekonomistler, şimdi faizin inmesini iş adamlarının istediğini iddia ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 18:47:00 - 2022-11-24 19:21:06
Düne kadar "iş adamları karşı" diyorlardı! Şimdi iş adamlarını faiz indirtmekle suçluyorlar

 Yeniakit.com.tr 

Her fırsatta AK Parti iktidarının ekonomi politikalarını hedef alan bazı ekonomistler, ülke ekonomisine ilişkin iş adamlarının talepleri doğrultusunda politika izlendiğini söyleyerek kendileri ile çelişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz kararlılığını, "İş adamları karşı" diye hedef alan ilgili ekonomistler, şimdi de söylem değiştirerek, faizin indirilmesini iş adamlarının istediğini iddia ettiler.

Merkez Bankası, Kasım ayında faizi 1,5 puan indirimle yüzde 9'a düşürdü. Faiz iki yıl sonra tek haneye inerken, TCMB'nin son dört toplantıdaki faiz indirimi 5 puanı buldu. Merkez Bankası'nın açıklamasında, faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararını değerlendiren bazı ekonomistler, düne kadar faiz indirimine iş adamlarının karşı durduklarını söylerken şimdi aynı iş adamları üzerinden faiz indiriminin durdurulması kararını hedef aldılar: Ekonomimizi, iktidarı ve TCMB'yi bir grup iş insanının talebi yönetiyor.

İşte bazı ekonomistlerin "faiz" kararı değerlendirmesi!

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