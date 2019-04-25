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’Dünden bugüne basında Mesir’ sergisi açıldı

Bu sene 479’uncusu düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında yer alan sergilerin açılışları Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle gerçekleşti.

25 Nisan 2019 Perşembe 17:28
’Dünden bugüne basında Mesir’ sergisi açıldı

Bu sene 479’uncusu düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında yer alan sergilerin açılışları Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle gerçekleşti.


479’uncu Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi içinde Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği tarafından hazırlanan ‘Dünden Bugüne Basında Mesir’ isimli eski gazete haberleri sergisi, ‘Kalemle Kağıdın Düeti’ ve Dodolina seramik sergilerinin açılışları yapıldı.


Sergilerin açılış törenlerine Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, İtfaiye Daire Başkanı Ergün Aksoy, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler, Şehzadeler Belediyesi Kültür Müdürü Ramazan Şevik ve Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği’nin üyeleri katıldı. Serginin açılışın ardından sergide emeği geçenlere Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi.


Kültür Merkezi Fuaye Salonu’nda yer alan Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği tarafından hazırlanan ‘Dünden Bugüne Basında Mesir’ isimli gazete haberleri sergisinin açılışı ile ‘Kalemle Kağıdın Düeti’ ile Dodolina isimli sergilerin açılışları aynı anda gerçekleştirildi. Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar, derneğin faaliyetlerine henüz başladığını belirterek, gazete haberleri sergisini açmaktaki amaçlarının geçmişten gelerek günümüzdeki Mesir Festivali haberlerinin yazım dilinin karşılaştırılması olduğunu belirterek, tüm protokol ve basın mensuplarının sergiyi gezmelerini istedi. Kalemle Kağıdın Düeti Tükenmez Kalem Sergisi sahibi Ramazan Göktaş ve Hülya Bakan, serginin festival tarihleri boyunca gezilebileceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 17:28
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