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Yerel Dünden beri aranıyordu! 86 yaşındaki kadın su kuyusunda ölü bulundu
Yerel

Dünden beri aranıyordu! 86 yaşındaki kadın su kuyusunda ölü bulundu

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Dünden beri aranıyordu! 86 yaşındaki kadın su kuyusunda ölü bulundu

Manisa’nın Salihli ilçesinde dün akşam saatlerinden bu yana kendisinden haber alınamayan 86 yaşındaki alzheimer hastası Hatice Aydın’ın cansız bedeni 5 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu.

Manisa’da dünden beri kayıp olarak aranan Hatice Aydın’dan acı haber geldi.

 

Salihli'nin Gökeyüp Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında, bir su kuyusunda kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, 5 metre derinliğindeki kuyudaki cansız bedenin, dünden beri kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Hatice Aydın'a ait olduğu belirlendi. Aydın'ın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı.

 

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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