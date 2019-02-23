0553 313 94 23

Dündar’ın ilk seçim bürosu görkemli bir törenle açıldı

Osmangazi Belediye Başkanı ve Adayı Mustafa Dündar’ın ilk seçim bürosu görkemli bir törenle açıldı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:10
Dündar’ın ilk seçim bürosu görkemli bir törenle açıldı

Osmangazi Belediye Başkanı ve Adayı Mustafa Dündar’ın ilk seçim bürosu görkemli bir törenle açıldı.


Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Başkan Adayı Mustafa Dündar’ın seçim çalışmalarını yürüteceği ve vatandaşlarla buluşma yeri olacak seçim bürosu Dikkaldırım Mahallesi’nde açıldı. Açılışa önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Refik Özen, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve birçok partili katıldı. Açılış töreni havai fişek ve meşalelerle coşkulu bir şekilde gerçekleşti.


Dündar, “31 Mart seçimlerinde hedefimiz yüzde 60’’


Seçim bürosu önündeki vatandaşlara hitap eden Başkan Dündar, 31 Mart seçimlerinde hedeflerinin Cumhur İttifakı olarak yüzde 60 olduğunu belirtti.


AK Parti’nin kuruluşuyla başlayan kutlu yolculuğun milletin desteğiyle her seçimde zaferle sonuçlandığını vurgulayan Dündar, “Yeni bir hizmet yarışına çıktık. Yeni bir yolculuk, bu yolculuk bu yarış Bursa’mıza ve Osmangazi’mize hayırlı olsun. AK Parti olarak Osmangazi’de önemli işler yaptık. Osmangazi’ye ve Bursa’ya imzalar attık. Osmangazi’mizi Bursa dışına, Türkiye dışına taşıdık. Çünkü, Osmangazi ve Bursa’mız imparatorluğu kuran şehir ve üç kıtaya buradan usta yolculuğa çıkılan bir şehir. Bizler de bu duygu, düşünce ve felsefeyle işlerimizi, hizmetlerimizi bu çerçevede şekillendirerek, projelendirerek hizmete sunuyoruz. Üç dönemdir de AK Parti hangi işi yapmışsa Bursa ve Osmangazi kazandı. Üçüncü dönemde de genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tekrar bu zor, ama onurlu görevi bizlere tebliğ etti. İnşallah sizler de 31 Mart günü bize vereceğiniz destekle hep birlikte Osmangazi’deki hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi


Osmangazi Belediyesi’nin güçlü bütçe ve kurumsal yapısıyla birçok projeyi hayata geçirdiğini anlatan Dündar, “Biz sadece seçim zamanı çalışmıyoruz. Her gün sahadayız, her gün bir mahalledeyiz, sizlerle birlikteyiz. İnşallah her seçimde olduğu gibi oyumuzu yükselttik ve yükseltiyoruz.31 Mart seçimlerinde hedefimiz yüzde 60 oranında oy. Şimdi Cumhur İttifakı olarak ülkücü kardeşlerimizin de tam desteğini alıyoruz. Hep birlikte Osmangazi’nin burçlarına bayrağı dikeceğiz inşallah” diye konuştu.


AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da önceki seçimlerde olduğu gibi milletin desteğiyle 31 Mart seçimlerinde de kazanacaklarını belirleterek, seçim bürosunun Başkan Dündar ve parti teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:10
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belçika'da Hocalı şehitleri anıldı
    1. Belçika'da Hocalı şehitleri anıldı
    2. Kocamaz yanlıları adliye önünde..
    3. Bolu Dağı'nda sis ve kar yağışı
    4. 100 metreden uçtular, emniyet kemeri..
    5. Boğulma tehlikesi geçiren kadını..
    6. Av. Şeyma Döğücü, kar kış demeden..
    7. Yaya geçidinde otomobiller çarpıştı
    8. Alanyaspor Tesisleri’nin temeli atıldı
    9. Kapadokya'da peribacaları yakınındaki..
    10. Dünya Yakın Savunma Federasyonu..
    11. İŞKUR kura çekimi ne zaman? | 2019 GSB..
    12. Tekkeköy beton yollarla örülüyor
    13. Avusturya'da Hocalı Katliamı unutulmadı
    14. Seçen, AK Parti Belediye Başkan adayı..
    15. Binali Yıldırım, Sarıyer'de
    16. Ağaçtan düştü, hayatını kaybetti
    17. Trabzon Dernekleri’nden AK Parti..
    18. Denizde boğulma tehlikesi geçiren..
    19. Kulaçlar sokak hayvanları için atıldı
    20. Memduh Başkan Bozok Derneği şiir..
    21. Maçın ardından
    22. "31 Mart akşamına kadar kapı kapı..
    23. "Benim ülkem, dünyanın en güvenli..
    24. Bakan Selçuk, Bursa’da şehit..
    25. Hindistan hükümeti Cammu Keşmir'e..
    26. ALES başvuruları ne zaman başlıyor? |..
    27. Antalya Bisiklet Turu
    28. Memduh Başkan Kazancılar Çarşısı’nda
    29. Horlama neden olur, nasıl geçer?
    30. Parmağa sıkışan yüzük kesilerek..
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu