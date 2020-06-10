  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Dündar’dan Vali Canbolat’a ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 15:04:36 -
Dündar’dan Vali Canbolat’a ziyaret

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı ziyaret etti.


Vali Yakup Canbolat, Başkan Mustafa Dündar’ı makamında ağırladı. Vali Canbolat’a Osmangazi ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, pandemi sürecinde sosyal destek, dezenfekte ve denetim çalışmalarıyla her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirtti. Salgın sürecinde belediye hizmetlerini de kesintisiz sürdürdüklerini belirten Dündar, yeni normalde Bursa’ya değer katacak yatırımlara aralıksız devam edeceklerini söyledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yakup Canbolat da, Başkan Dündar’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı