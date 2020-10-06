Dündar’dan İlçe Müftüsüne Ziyaret
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Hasan Özan Bursa
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kısa bir süre önce Osmangazi İlçe Müftülüğü’ne atanan Mehmet Uzun’u makamında ziyaret etti. Belediyenin çalışmaları hakkında Uzun’a bilgi veren Başkan Dündar, manevi değerlere sahip çıkma noktasında Osmangazi Belediyesi’nin öncü olduğunu söyledi. Dündar, “Tarihi camilerimizi restore ederek çevre düzenlemesiyle hak ettiği değere ulaştırıyoruz. Çevre düzenlemeleri ve abdestlik yapımlarının yanı sıra pandemi sürecinde camilerimizi sürekli dezenfekte ediyoruz. İnşallah sizlerin de katkısıyla daha iyi işlere birlikte imza atacağız” dedi.