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Dündar: “Yaptığımız hizmetlerle esnafımıza destek oluyoruz”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB)’ni ziyaret etti.

29 Mart 2019 Cuma 16:08
Dündar: “Yaptığımız hizmetlerle esnafımıza destek oluyoruz”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB)’ni ziyaret etti.


Esnaf Sarayı’nda BESOB Başkanı Arif Tak ve oda başkanları tarafından karşılanan Başkan Dündar, toplumun temel taşı olan esnafın her zaman yanında olduklarını belirtti. 10 yılda hayata geçirdikleri yatırımların sadece Osmangazi’ye değil tüm Bursa’ya değer kattığına dikkat çeken Dündar, “Belediyeler olarak hizmet verirken önemli olan, şehrin geleceğine yönelik ve topluma hizmet edecek eserleri bırakabilmektir. Çok şükür, bizim bu konuda güzel hizmetlerimiz var” dedi.


Güzel işler yapmak için uzun vadeli programların olması gerektiğini ifade eden Dündar, “Projeler günlük değil, şehrin uygunluğuna göre uzun vadeli olarak düşünülmeli. Osmangazi Meydanı projemiz, uzun süren çalışmalar ve kamulaştırmalar sonucunda ortaya çıktı. Şehrin merkezindeki o bölgeyi bu noktaya bile getirmek başlı başına başarı. Şimdi orada iş yapmak daha kolay. İhaleden sonra ilk kazma vurulacak. Bursa’nın gerçek meydanı Osmangazi Meydanı olacak” diye konuştu.


Bursa turizmine farklı bir dinamizm getirecek olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni bugüne kadar 53 farklı ülkeden 335 bin kişinin ziyaret ettiğini anlatan Dündar, “Fetih Müzesi’nin etkisi en çok esnafımıza yansıyacak. Belediye olarak tarih turizmine önem verdik. Tarihi eser restorasyon çalışmalarımız, temizlik işi gibi rutin bir faaliyetimiz haline geldi. Fetih Müzesi, Hanlar Bölgesi ve Hisariçi ile birlikte tarih turizminin üçlü sac ayağını oturtuyoruz. Hisar bölgesinde esnafımız artık turistlere yönelik hediyelik eşyalar satmaya başladı. Hisar’daki çalışmalarımız tamamlandığında eski Bursa ortaya çıkarak, orası bir açık hava müzesi olacak. Turizme kazandıracağımız Hisar’ın da esnafımıza büyük katkısı olacak” dedi.


Yıllardır çöküntü halde kalan tarihi Tahtakale Çarşısı’nın da yaptıkları restorasyon çalışmalarıyla modern bir çarşı olarak yeniden ayağa kalktığını belirten Dündar, “Esnafımız, toplumun temel taşıdır. Yaptığımız hizmetlerle en büyük desteğimiz esnafa oluyor. İnşallah güzel şehrimizi yönetmeye hep birlikte devam edeceğiz. Bursa için hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:08
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