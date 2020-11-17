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Gündem Dündar ve Özdil parayı Bill Gates cebe indirsin istiyor
Gündem

Dündar ve Özdil parayı Bill Gates cebe indirsin istiyor

Koronavirüse karşı Pfizer ve BioNTech'in ürettiği aşıda Bill Gates'in de katkısı olması beraberinde birçok soru işareti de getirirken, Sözcü yazarları Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil aşı için bu şirkete ön sipariş verilmesini istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 23:25:00 -
Dündar ve Özdil parayı Bill Gates cebe indirsin istiyor

Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in Bill Gates'in de para aktardığı şirketi BioNTech koronavirüs için yüzde 90 oranında başarılı bir aşı geliştirdi.

Gates Vakfı'nın bu işe dahil olması beraberinde soru işaretlerini de getirdi. ABD'de ve dünyanın birçok ülkesinde koronavirüsü Bill Gates'in yaydığına ilişkin haberler yazıldı.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıyı öven Sözcü yazarı Uğur Dündar, Türkiye'nin Türk bilim insanları tarafından geliştirilen aşıyla ilgilenmediğini Sağlık Bakanlığı'nın ön sipariş vermediğini bile söyleyerek hükümeti eleştirdi. Aynı şekilde Yılmaz Özdil de Bill Gates'in desteklediği aşı için harekete geçilmemesi nedeniyle ve ön sipariş verilmemesi nedeniyle hükümeti ağır şekilde eleştirdi.

Türkiye, Çin tarafından geliştirilen aşı ve Rusya tarafından geliştirilen aşı ile yakından ilgileniyor. Ayrıca Oxford'un aşısı Astrazeneca ile de yakından ilgileniyor.

Bill Gates Aşı firmalarına yatırım yaptı

Koronavirüs salgınıyla ilgili komplo teorilerinde en fazla adı geçen isimlerden biri olan Bill Gates ile eşi Melinda’nın kurmuş oldukları Bill & Melinda Gates Vakfı, kısa süre önce yaptığı açıklama ile COVID-19 aşısı geliştirme çalışmalarına 70 milyon dolar ek fon sağlayacağını açıkladı.

Bill & Melinda Gates Vakfı, söz konusu ek fonun 50 milyon dolarını COVAX Gelişmiş Pazar Taahhüdü’ne (AMC), 20 milyon dolarını ise Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu’na (CEPI) aktarma kararı aldı. Vakfın şu ana kadar yatırımda bulunduğu şirketler arasında kurucuları arasında Türk bilim insanlarının da yer aldığı ve kısa süre önce COVID-19’a karşı yüzde 90 etkili bir aşı geliştirdiklerini açıklayan BioNTech de bulunuyor.

 

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