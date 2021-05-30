Dündar ve DEAŞ tutmadı, Peker ve Nusra geldi! FETÖ yalanlarında yeni perde

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Yıllar önce MİT TIR’ları kumpasıyla Türkiye’yi hedef alan FETÖ, hükümetin terör örgütü DEAŞ ve El Kaide’ye destek verdiği yalanını ortaya attı. MİT TIR’larını durduran FETÖ’cülerin görüntüleri servis ettiği vatan haini Can Dündar da, Genel Yayın Yönetmeni olduğu Cumhuriyet gazetesinde söz konusu yalanları manşetlere taşıyarak AK Parti’yi hedef aldı. FETÖ’nün Türkiye’ye yönelik iftira kampanyasında vitrin mankenliği yapan hain Can Dündar, Bayırbucak Türkmenlerine gönderilen silahların görüntülerini yayınlayarak, “Türkiye'nin Suriye'deki IŞİD ve El Kaide gibi cihatçı gruplara silah ve mühimmat desteği verdiği iddialarının odak noktasındaki MİT TIR'ları skandalları...” ifadesini kullandı.

Söz konusu iddialarla Türkiye’yi uluslararası arenada köşeye sıkıştırmaya çalışan FETÖ ve Can Dündar, Türkiye’nin DEAŞ ve El Kaide ile iş birliği yaptığını ileri sürerek, kirli emelleri uğruna ne kadar alçalabileceklerini gözler önüne sermişlerdi.

Tüm bu iddialara rağmen Türkiye DEAŞ konusunda ilk günkü gibi net tavrını sürdürerek, sınır ötesinde teröristlere yönelik operasyonlar düzenledi. Türkiye’nin terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlediği Fırat Kalkanı Operasyonu’nda binlerce DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirildi. Tabiri caizse Türkiye DEAŞ’ı Suriye’ye gömdü!..

Ağız değiştirdiler

Türkiye’nin DEAŞ’a destek verdiğini iddia eden FETÖ ve uzantıları, hükümetin politikası ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarılı operasyonlarıyla DEAŞ’ın Suriye’ye gömülmesinin ardından şimdi ağız değiştirdi. Haftalardır çektiği videolarla gündemi meşgul eden suç örgütü ele başısı Sedat Peker, bugün yayınladığı videoda, Türkiye’nin gönderdiği silahların El Nusra’ya gittiğini ileri sürdü.

O gün silahların DEAŞ’a gittiğini söyleyenler, bugün Sedat Peker’in yalanıyla rotasını El Nusra’ya çevirdi.

FETÖ yalanlarında yeni perde

FETÖ’nün yalanıyla Türkiye’yi hedef alarak hükümetin terör örgütü DEAŞ’a destek verdiği yalanını ortaya atan Can Dündar haini, bugün Peker’in açıklamalarının peşine takıldı. Kendini aklamaya çalışan Dündar, AK Parti’nin hesap vereceğini ileri sürerek El Nusra yalanına destek çıktı.

Can Dündar’ın utanmadan, sıkılmadan ağız değiştirmesi ve son haftalarda Sedat Peker’i yönlendirdiği düşünülen FETÖ’nün El Nusra yalanıyla hükümete saldırması, “FETÖ yalanlarında oyun bitmez” yorumlarına neden oldu.