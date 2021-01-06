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Medya Dündar Bey tarihte nasıl öldü? | Dündar, Osman Bey'e ihanet ediyor mu?
Medya

Dündar Bey tarihte nasıl öldü? | Dündar, Osman Bey'e ihanet ediyor mu?

Dündar Bey gerçekte var mı? ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümleri her hafta Çarşamba günleri yayınlanıyor. Diziyi yakından takip edenler olaylar ve karakterler hakkında araştırma yapıyor. Dündar Bey ve Osman Bey arasında yaşananları araştıranlar bu olayların tarihte olup olmadığını merak ediyor. Peki, Osman Bey amcası Dündar Bey’i öldürdü mü? | Tarihte Dündar Bey nasıl ölüyor?

Yeniakit Publisher
2021-01-06 15:17:00 -

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde çekilen Kuruluş Osman ikinci sezonuyla ekranlara geliyor. Dizinin 41. bölümü 6 Ocak Çarşamba akyamı ekranlara gelecek. Kuruluş Osman’ı yakından takip edenler ve 41. bölümü merak edenler Dündar Bey ile Osman Bey arasında neler yaşandığını araştırıyor. Pek çok kişi Dündar Bey’in Osman Bey’e tarihte ihanet edip etmediğini araştırıyor. Peki, Dündar Bey nasıl öldü?

Dündar Bey tarihte nasıl öldü? | Dündar, Osman Bey'e ihanet ediyor mu?

Dündar Bey’in 1210 ile 1212 yılları arasında dünyaya geldiği düşünülüyor. Dündar Bey; Süleyman Şah'ın oğlu, Ertuğrul Gazi'nin kardeşi ve Osman Gazi'nin amcasıdır.

Dündar Bey’in 1302 yılında 90'yı yaşlardayken yeğeni Osman Gazi tarafından öldürüldüğü biliniyor. Tarihçiler bu olayı Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kardeş katlinin başlangıcı olarak yorumluyor.

Dündar Bey'in öldürülmesi birçok Osmanlı tarihçisi tarafından farklı şekillerde nakledilmiştir. Neşrî'de geçen rivayete göre; Bilecik tekfurunun eğlencesine katılan Osman Gazi, tekfur elini öptürmek isteyince tekfurun elini öpmek zorunda kalmış ve bundan ötürü onuru kırılmış. Bu onur kırıcı davranışı unutmayan Osman Gazi beyliğin başına geçince tekfurdan intikam almak istemiş ve tekfura karşı sefere girişmiş. Dündar Bey ise bu sefere karşı çıkarak "Germiyanoğulları ve etraftaki kafirler zaten düşman ve bu tekfuru da bize düşman edeceksin, yaşayacak yerimiz kalmayacak" demesi üzerine Osman Gazi, Dündar Bey'e yayının tahtası ile vurarak öldürmüştür.

Osmanlı tarihçilerinden Hayrullah Efendi ise olayı şöyle anlatmıştır: Dündar Bey ile Osman Gazi arasında bir çekişme olduğunu ve Dündar Bey'in Osman Gazi'nin beyliğini istemeyerek kabullendiğini ve sürekli Osman aleyhine çalıştığını hatta Bilecik tekfuru ile anlaşarak Osman'a suikast tertip ettirdiğini ve bu sebepten ötürü affı kabul edilmeyerek Dündar Bey'in öldürüldüğü belirtilir.

 

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