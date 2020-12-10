Dün suç üstü yakalanmıştı... Suç makinesi çıktı! Cinsel tacizden, fuhuşa teşvike kadar...

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucu plakası belirlenen otomobil, Kızılcahamam ilçesi girişinde durduruldu. 06 AL 282 plakalı otomobilde narkotik köpeği 'Eros' eşliğinde arama yapıldı. Köpeğin, aracın bagajında tepki verdiği valizde eşyaların arasına gizlenmiş gramı 500 liradan satılan 189,21 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ön camında 'Ankara Büyükşehir Belediyesi BELKO' ve 'Ankara Büyükşehir Belediyesi Kriz Yönetim Merkezi GÖREVLİ' ibareli görev kartı bulunan arabada, Recep Koyuncu ve arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 36 yaşındaki Recep Koyuncu'nun Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BELKO şirketinin soğuk hava depolarında şef olarak çalıştığını belirlendi. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş döneminde işe alınan Koyuncu'nun, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu dönemde 'BELKO' görev kartlı araçla rahatça gezdiği öğrenildi.

Suç makinesi çıktı

Ankara Emniyeti'ne getirilen Koyuncu, 2019 yerel seçimlerinde Mansur Yavaş'a oy toplamak için Eskişehir yolu seçim koordinasyon merkezinde çalıştığını aktardı. Mansur Yavaş'ın yerel seçimi kazanmasının ardından BELKO şirketinde şef olarak işe alındığını belirten zanlı, 7 bin 900 lira aylık gelirinin olduğunu ve 5 yıldır uyuşturucu madde kullandığını söyledi. Yapılan araştırmada Recep Koyuncu'nun tam bir suç makinası olduğu ortaya çıktı. 2019 yılında Ankara'nın Sincan ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asılı olan pankartını yere atıp çiğneyerek küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp işlem yapıldığını belirlenen zanlının 19 farklı suçtan da kaydı olduğu belirlendi.

Belediye şirketinde şef olan Recep Koyuncu'nun, 2012 yılından itibaren fuhuşa teşvik etmek, kadına şiddet, cinsel taciz, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama gibi kayıtlarının olmasına rağmen işe alındığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Recep Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, vatandaşlar zanlının yakalanmasının ardından #MansurunTorbacısı twitter hastagi ile olaya tepki gösterdi. Türkiye'de en çok konuşulan listede birinci sıraya yerleşen Koyuncu hakkında binlerce tepki mesajı yayınlandı.