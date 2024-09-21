Dün satılık ilanı verilmişti! Meğer ilan sahteymiş!
Üsküdar Beylerbeyi’nde bulunan Sakıp Sabancı Yalısı - Şevket Paşa Yalısı'nın satılık ilanının sahte olduğu ortaya çıktı. Yalının sahibi Dilek Sabancı adına açıklama yapan Communication Partner, satılık yalı ilanının sahte olduğunu ve yayından kaldırıldığını açıkladı.
Üsküdar Beylerbeyi’nde bulunan Dilek Sabancı'ya ait Sakıp Sabancı Yalısı'nın (Şevket Paşa Yalısı) ilanla satılığa çıkartıldığı bugün haberlere konu olmuştu.
Yalı Çapkını dizisinin de çekildiği meşhur yalının 1 milyar 250 milyon liraya ilana konulduğu iddia edilmişti.
"İLAN SAHTE, KALDIRILDI"
Söz konusu ilanın sahte olduğu ve ilanın kaldırıldığı açıklandı.
Dilek Sabancı adına açıklama yapan Communication Partner'den Hilal Gülyurt, sahte ilanı kimin verdiğinin tespit edilemediğini ancak yayından kaldırıldığını ifade etti.