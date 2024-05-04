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Gündem Dün öyle bugün böyle! Ekrem’den şimdi de Gazze dansözlüğü
Gündem

Dün öyle bugün böyle! Ekrem’den şimdi de Gazze dansözlüğü

Yeniakit Publisher
2024-05-04 14:52:00 -

Geçtiğimiz hafta Independent’e verdiği röportajda işgali İsraillin soykırımına direnen Hamas’ı terör örgütü olarak ilan edip İsrail’e tek kelime etmeyen Ekrem İmamoğlu, günler sonra belki de gelen tepkileri hafifletmek adına hafif direksiyon kırarak Gazzeli masumları savunmaya kalkıştı.

Avrupa Sosyalist Partisi özel oturumuna katılan Ekrem Reklamoğlu, yarım yamalak İngilizcesi ile yaptığı konuşmada, geçtiğimiz günlerde Hamas’ı terör örgütü ilan etmişti. Gelen tepkiler üzerine özel oturumda yaptığı konuşmada sözde Gazzeli masumları savunmaya çalıştı.

Hamas’a terörist, İsrail’e hüzün

Cumhurbaşkanı olabilmek için tüm imkanlarını seferber eden CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batı desteğini yanına almaya çalışıyor. CHP’nin yıllardır süregelen Batı yandaşı tutumunu farklı bir boyuta taşıyan İmamoğlu, CNN’e verdiği röportajda siyonistlere “ben de buradayım” dedi.

“Tabii Hamas İsrail’de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı” diyerek söze başlayan İmamoğlu, “Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz.” diye konuştu.

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