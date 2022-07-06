Dün öyle bugün böyle! Bülent Arınç kendi topuğuna sıktı

YENİAKİT.COM.TR

Son dönemde tepki çeken çıkışlarıyla gündeme sık sık meşgul eden TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, bu sefer kendi topuğuna sıktı. Geçtiğimiz yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümünde yayınladığı "Sinemamızın 'Çirkin Kral' lakaplı oyuncusu, senarist, yönetmen ve yazar Yılmaz Güney'i ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz" şeklindeki anma mesajına haklı olarak tepki gösteren Arınç, bakanlığın paylaşımına Twitter hesabından cevap vererek şu açıklamayı yapmıştı:

"Fikirler, şahıslar eleştirilebilir; ifade hürriyeti kutsaldır. Ahmet Kaya, Nazım Hikmet vs. isimleri eleştirebilir ya da fikirlerini benimseyebilirsiniz. Herkesin de buna saygı duyması gerekir. Ancak fikirlere ve sanata duyulan saygı, bir katile paravan olamaz.

"Devletin hakimine silah doğrultmuş, öldürmüş ve bundan dolayı hüküm giymiş bir ismin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'saygıyla anılmasını' kınıyorum."

Kendisiyle çelişiyor

Geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hakim katili Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümünde yayınladığı anma mesajına tepki gösteren Bülent Arınç şimdi ise hakim katili Yılmaz Güney’in isminin CHP’li Çankaya belediyesi tarafından bir salona verilmesine itiraz etmeden “Yılmaz Güney Sahnesi” adlı salona giderek hiçbir şey yokmuş gibi burada konuşma yaptı. Arınç’ın bu tavrı, ‘Ele verir talkını kendi yutar salkımı’ şeklinde yorumlandı.