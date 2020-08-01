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Dün kaybolan küçük Miraç'tan haber var

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek, bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 22:13:00 -
Dün kaybolan küçük Miraç'tan haber var

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin Kelekçi köyünde dün kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek, baygın halde bulundu.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 4 yaşındaki Miraç Çiçek dün akşam evlerinin önünde oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra çocuklarının sesini duymayan aile bireyleri bahçeye koştu.

Miraç’ı göremeyen Çiçek ailesi evlerinin etrafında çocuklarını aramaya başladı. Miraç’ın bulunamaması üzerine aile üyeleri durumu jandarmaya bildirdi.

Kısa sürede bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Miraç Çiçek, köyün dışında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

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