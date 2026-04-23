Dün kavga etti, bugün pusuya düşürüldü! Hayatını kaybetti

Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde meydana geldi. Mazlum Şiyar Balsak’ın yolu dün kavga ettiği grup tarafından kesildi. Grubun ateş etmesi sonucu Balsak, vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Balsak, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan saldırganların peşine düştü.