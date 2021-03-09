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Gündem Dün İstanbul'da kaybolmuşlardı! İki kardeşten acı haber geldi
Gündem

Dün İstanbul'da kaybolmuşlardı! İki kardeşten acı haber geldi

İstanbul Çekmeköy'de dün kaybolan iki kardeş 4 yaşındaki Hasan Büyür ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyürevlerinin yakınlarındaki bir inşaatın suyla dolan asansör boşluğunda ölü halde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 08:30:00 -
Dün İstanbul'da kaybolmuşlardı! İki kardeşten acı haber geldi

Çekmeköy, Mimar Sinan Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında evlerinden oynamak için çıkan Hasan Büyür(4) ve Hüseyin Büyür(8) kayboldu. Çocukları kaybolan aile polis ekiplerine haber verdi.

Aramalar sonucunda Büyür kardeşler 01.00 sularında evlerinin yakınındaki evlerinin yakınlarındaki bir inşaatın suyla dolan asansör boşluğunda ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine tedbir amaçlı Çevik Kuvvet Ekipleri de çağrıldı. Büyür kardeşlerin kuyudan çıkartılan cansız bedenleri incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

"Bir çocuğun inşaat alanına girebilmesi çok kolay"

Mahalle sakini Mustafa Ağırdaş, çocukların hayatını kaybettiği inşaata 5-6 aydır kimsenin gelmediğini ifade etti. Ağırdaş, "Ben bu mahallede oturuyorum. Arka sokağa uzanan temeli tahtalar ile kapalı ama diğer taraftan girişi var. Bir çocuğun inşaat alanına girebilmesi çok kolay. İnşaatta kimse çalışmıyor. Hiçbir işçi görmedik. Çalışma sesi duymadık. İnşaattaki asansör boşluğuna yağmur suyu dolmuş. Çocuklardan birisi içine düşmüş. 'Diğeri de onu kurtarmaya çalışırken düştü' diye duymuştuk. Zaten bugün camide anons yapıldı, 'Mahallede iki çocuğumuz kayıptır' diye. Akşamına da böyle kötü bir olayla karşılaştık." dedi.

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