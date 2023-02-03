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Spor Dün ilk 11'de başlamıştı, bugün futbolu bırakıyor!
Spor

Dün ilk 11'de başlamıştı, bugün futbolu bırakıyor!

Kayserispor, Lig’in 22. haftasında Medipol Başakşehir’i ağırladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 14:45:00 -
Dün ilk 11'de başlamıştı, bugün futbolu bırakıyor!

Kayserispor, Lig’in 22. haftasında Medipol Başakşehir’i ağırladı.

Mesut Özil, Süper Lig'de 320 gün sonra bir maça ilk 11'de başladı. 46. dakikada oyundan alınan Mesut Özil yerini Danijel Aleksic'e bıraktı. Oyunda kaldığı süre boyunca kötü bir performans ortaya koyan Mesut Özil futbolu bırakma kararı aldı.

Süper Lig’in 22. haftasında Kayserispor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Üst sıralardan kopmak istemeyen Başakşehir, Kayserispor karşısında aldığı 1-0 mağlubiyetle büyük bir şok yaşadı. 46 dakika boyunca sahada kalan Mesut Özil ise uzun sürenin ardından kadroya geri döndü.

Oyunda kaldığı süre boyunca iyi bir performans ortaya koyamayan Mesut Özil, teknik direktör Emre Belözoğlu tarafından 46. dakikada kenara alındı. Oyundan alınırken mutsuz ve isteksiz görünen Mesut Özil'den sürpriz bir karar çıktı.

Dün oynadığı maçta kendini deneyen Mesut Özil, futbolu bırakma kararı aldı. Tam 320 gün sonra ilk 11'de maça başlayan yıldız oyuncu fizik olarak epey gerilemişti. Bu durumu fark eden Mesut Özil, bu sabah Başakşehir idmanına çıkmadı ve takım arkadaşlarına futbolu bırakma kararı aldığını söyledi. Başakşehir ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan yıldız oyuncu futbolu bırakarak kariyerine noktayı koyacak.

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