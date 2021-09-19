Dün Fatih Erbakan tarafından ziyaret edilmişti! Yeniden Refah Partili başkana skandal saldırı

Yeniakit.com.tr

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın Kayseri ziyaretinden sonra, Yeşilhisar İlçe Başkanı Mehmet Akif Çetin saldırıya uğradı. Kim olduğu henüz öğrenilemeyen kişilerce darp edilen Başkan Çetin, hastanede tedavi altına alındı.

'Hiçbir saldırı bizi Milli Görüş davasından yıldıramaz'

Yeniden Refah Partisi tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Hiçbir saldırı bizi Milli Görüş davasından yıldıramaz. Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine dün yapmış olduğu ziyaretin ardından; ilçe başkanımız Mehmet Akif Çetin, bugün saldırıya uğramıştır. Bu saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyor, başkanımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Erbakan: Şiddetle kınıyorum

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan da, "Yeşilhisar İlçe Başkanımız Mehmet Akif Çetin’e yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum." dedi.