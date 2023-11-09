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Gündem Dün dedik, AYM mahkeme de, Yargıtay ne?
Gündem

Dün dedik, AYM mahkeme de, Yargıtay ne?

Yeniakit Publisher
2023-11-09 10:46:00 - 2023-11-09 10:47:51
Dün dedik, AYM mahkeme de, Yargıtay ne?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Dün dedik, AYM mahkeme de, Yargıtay ne?" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Anaya Mahkemesi'nin Can Atalay kararı hakkındaki değerlendirmelerine devam etti.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Dün uzun uzun anlattık. Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararın, aslında darbecilerin hazırladığı Anayasa’daki maddelerin boşluklarından hareketle, demokrasi karşıtlarını kurtarma operasyonu olduğunu hatırlattık.

Karar ne ile ilgili?

Can Atalay isimli Gezi organizatörünün, milletvekili adayı olup, seçilmesi sebebi ile yargılama dokunulmazlığından yararlanıp, yararlanamayacağı..
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Yargıtay, “Milletvekili seçilmeden dava açıldı, dokunulmazlık yok” diyor..

Devam ediyor, “Çünkü Anayasa’nın 14. maddesi, dokunulmazlık hakkının istisnalarını sayıyor, Atalay’ın yargılandığı suç da o istisna içinde..”

Anayasa Mahkemesi ise, “Hayır, o istisnalar genel olarak belirlenmiş. Nokta atış yapılarak, ceza kanunundaki maddeler sayısı ile yazılmamış. Dolayısı ile Anayasa’nın 14. maddesi açıkça suç maddelerini belirtmediği için, uygulanamaz. Bu maddenin hiçbir işlevi yoktur. Boş bir maddedir. Tatbiki mümkün olmayan bir maddedir.. Atalay’ın dokunulmazlığı vardır.”

Dün Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin “Dokunulmazlık vardır. Anayasa’nın 14. maddesinin bir işlevi yoktur” kararı için rest çeken bir karar verdi..

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