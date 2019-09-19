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Dün Başkan Erdoğan ile görüşen Şamil Tayyar'dan yeni açıklama! 'AK Parti içindeki tüm paralel yapılara...'

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

19 Eylül 2019 Perşembe 16:15
Dün Başkan Erdoğan ile görüşen Şamil Tayyar'dan yeni açıklama! 'AK Parti içindeki tüm paralel yapılara...'

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan ile bir araya geldi.

Şamil Tayyar, basında çıkan 'Şamil Tayyar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e destek ve AK Parti içindeki yapıyı şikayet etmeye gitti' haberleriyle ilgili olarak açıklamada bulundu.

Parti içinde zarar veren yapılara karşı olduğunu belirten Tayyar, "Adı ve aidiyeti ne olursa olsun AK Parti içindeki tüm paralel yapılara karşıyım.Esas olan, Cumhurbaşkanımızın iradesi ve partimizin temel politikalarıdır. Ancak, Cumhurbaşkanımızla görüşmemizde Pelikan’ın P’si bile geçmedi. Şikayet haberi külliyen yalandır" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 16:15
  1. Şamil Tayyar
  2. Abdülhamit Gül

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