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Ekonomi Dün 54 milyar dolar buhar oldu
Ekonomi

Dün 54 milyar dolar buhar oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-20 11:00:00 -
Dün 54 milyar dolar buhar oldu

Microsoft ve CrowdStrike kaynaklı yazılım krizi çözüldü ancak dünya genelindeki maliyeti oldukça büyük oldu.

Dünya genelinde yazılım sistemlerinde önemli bir arıza yaşandı. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan problem, pek çok sektörü etkiledi. Almanya, İngiltere, ABD, Avusturalya başta olmak üzere havalimanlarında şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetler neredeyse tamamen çöktü.

Bankalar ve hastane sistemlerinde de büyük kesintiler yaşandı. Bir çok ülkede para transferi ve borsalar işlemlere ara verdi. Türkiye'de ATM'lerden para çekilemedi hatta araç muayeneleri bile yapılamadı.

Siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike’da yaşanan sorunla ilgili Microsoft’un paylaştığı açıklamada “Uzun bir izleme süresinin ardından sorunun hafifletildiğini ve daha önce etkilenen tüm Microsoft 365 uygulamalarının ve hizmetlerinin kurtarıldığını belirledik” dendi.

Microsoft akşam saatlerinde işleri yoluna koysa da tüm dünya için bu kesintisinin büyük bir maliyeti oldu.


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