Dumoulin, Fransa Bisiklet Turu'nda yok - Ineos takımının 4 şampiyonluğu bulunan bisikletçisi Froome'dan sonra geçen yılın 2'ncisi Sunweb takımından Dumoulin de turda yarışamayacak



ANKARA (AA) - 2018 Fransa Bisiklet Turu'nu 2. sırada bitiren Hollandalı sporcu Tom Dumoulin, sakatlığı nedeniyle bu yılki tura katılamayacak. Criterium du Dauphine yarışındaki kazası sonrası Fransa Turu'ndan çekilmek zorunda kalan 4 şampiyonluğu bulunan Chris Froome'un (Ineos takımı) ardından bir diğer iddialı isim Tom Dumoulin de turda mücadele edemeyecek. Sunweb takımından yapılan açıklamada, diz sakatlığı yüzünden İtalya Turu'ndan çekilmek zorunda kalan 28 yaşındaki Dumoulin'in, 6-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Fransa Turu'nda yarışamayacağı belirtildi. 2017 İtalya Bisiklet Turu şampiyonu Dumoulin, geçen yıl hem İtalya hem de Fransa turunda genel klasmanı 2. sırada tamamlamıştı.

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