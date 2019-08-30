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Dumlupınar’dan Bursa’ya zafer coşkusu

Dumlupınar Şehitliğinde şafak vakti düzenlenen törenlere katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehitliği ziyaret edip, vatandaşlara 97 yıl önceki askerin menüsü olan kırık buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram etti.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:19
Dumlupınar’dan Bursa’ya zafer coşkusu

Dumlupınar Şehitliğinde şafak vakti düzenlenen törenlere katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehitliği ziyaret edip, vatandaşlara 97 yıl önceki askerin menüsü olan kırık buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram etti.


Atatürk’ün Dumlupınar’da sabah ezanıyla birlikte hücum emrini verdiği saatlerde bundan tam 97 yıl önceki milli mücadele ruhu yeniden yaşatıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Bursa’dan da 10 otobüs kaldırıldı. Programda Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Kayhan Yazıcı da hazır bulundu. Program, Dumlupınar şehitliği yanındaki açık namazgahta sabah namazının kılınması ile başladı.


Türk tarihinin dönüm noktası


Buradaki törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tespitleriyle; 30 Ağustos zaferinin, Türk tarihinin en önemli dönüm noktası olduğunu hatırlattı. 26 Ağustos’ta Kocatepe’den başlayan mücadelenin Dumlupınar’da zaferle sonuçlandığını vurgulayan Başkan Aktaş, “Atatürk’ün komutasında yapılan Büyük Taarruzla, Dumlupınar bölgesinde toplanan Yunan ordusunu bozguna uğratan milletimiz, silkinip ayağa kalktı. Bu yüzden 30 Ağustos; vatan sevgimizin ve bağımsızlık tutkumuzun sembolüdür. 30 Ağustos; milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesindeki kararlılığının sembolüdür. Biz Malazgirt’ten bu yana yaklaşık bin yıldır bu mücadeleyi veriyoruz. Bu mücadele, Anadolu’yu vatan kılma mücadelesidir. Niyetimiz zaferlerimizle öğünmek değil. Niyetimiz, ecdâdımızı zaferlere götüren ruh ve mânâyı idrâk ederek; bekâmızı, varlığımızı korumak ve dünyanın bütün mazlumlarının umudunu boşa çıkarmamaktır. 30 Ağustos, şartlar ne olursa olsun başarılı bir ülke olmak için önümüzün daima açık olduğuna işaret eden bir deniz feneridir. Bize düşen ecdâdımızın bizlere bıraktığı bu güzel ülkeyi, birliğimizden beraberliğimizden ödün vermeden hep birlikte kalkındırmaktır” diye konuştu.


‘Yüz Yıllık Vefa Yüz Yıllık Farkındalık Projesi’nin mimarı olan Bilecik Milletvekili Selim Yağcı da konuşmasında birlik, beraberlik mesajları verdi. Kütahya Milletvekili Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler de, “Dün Malazgirt’te, Çanakkale’de, Dumlupınar’da bugün 15 Temmuz’da nasıl dimdik ayakta durduysak, birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için bizi kimse durduramaz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol mensupları şehitliği gezip, bundan 97 yıl önce askerin kumanyası olan kırık buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram etti.


Bursa’da coşkulu kutlama


Büyük Taarruzun 97’inci yıldönümü Bursa’da da coşkuyla kutlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şafak vakti katıldığı Dumlupınar’daki törenlerin ardından Bursalıların da zafer coşkusuna ortak oldu. Heykel’de Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başlanan tören, valilikte tebrikleri kabulle devam etti. Ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş askerleri ve halkı selamladı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:19
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