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Sağlık

Dumlupınar’da modern sağlık tesisi yapılıyor

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesine Sağlık Bakanlığı’nın yatırımları kapsamında Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 08:36:40 -
Dumlupınar’da modern sağlık tesisi yapılıyor

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesine Sağlık Bakanlığı’nın yatırımları kapsamında Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılacağı bildirildi.


Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’15 Nisan’da ihalesi yapılan Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun yer teslimi yapılarak inşaat süreci başlatıldı. 825 metrekare kapalı alana sahip olacak tesiste 2 aile hekimliğinden müteşekkil Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Toplum Sağlığı Merkezi bulunacak. Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun 2021 yılı Temmuz ayında tamamlanarak halkın hizmetine sunulması planlanıyor’’ ifadelerini kullandı.

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