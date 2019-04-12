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Dumlupınar ve Altıntaş Kaymakamlarının Çanakkale ziyareti

Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, DumlupınarKaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’ndaki en büyük zaferi ve en ağır kayıpların yaşandığı Çanakkale’yi ziyaret ettiler.

12 Nisan 2019 Cuma 10:10
Dumlupınar ve Altıntaş Kaymakamlarının Çanakkale ziyareti

Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, DumlupınarKaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’ndaki en büyük zaferi ve en ağır kayıpların yaşandığı Çanakkale’yi ziyaret ettiler.


Kaymakam Abbasoğlu, Dumlupınar ve Altıntaş ilçeleri koordinasyon ve iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan ziyaretin amacı hakkında bilgiler verdi.


Abbasoğlu, ’’Çanakkale’de var olan tarihi yapıların, şehitliklerin, tanıtım merkezlerinin, gözlem ve incelemelerinin yapılıp, ilçemizde ve bölgemizde yapılacak tanıtım faaliyetleri kapsamındaki çalışmalara ışık tutması ve bu çalışmalarda buralardan edindiğimiz fikirlerle en iyi sonucu almak amacımız. Ziyaretin ilk gününde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’i makamında ziyaret edilerek Şehit Baba Oğul anıtı ve Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtını simgeleyen tabloları takdim ettik. Ardından Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park sınırları içerisinde bulunan Eceabat ilçesindeki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi ve 1915 Hilal-i Ahmer Hastanesi Sergisi ziyaret edilerek incelemelerde bulunduk. ’’ dedi.


Ziyaretin ikinci günü Kaymakamlar, Bigalı Köyü Atatürk Evi, Anzak koyu ve anzak siperleri 57. piyade alayı şehitliği, Mesudiye Topu, Atatürk’ün saatinin parçalandığı yer, Korku Deresi, Conk Bayırı ve Yeni Zellanda Anıtı‘nı ziyaret edip incelemelerine devam ettiler.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 10:10
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