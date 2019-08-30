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Dumlupınar Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Dumlupınar ilçesine gelen vatandaşlar, şehitler için dua etti

30 Ağustos 2019 Cuma 11:05
Dumlupınar Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu

KÜTAHYA (AA) - Zafer Bayramı dolayısıyla Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk Ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 97'nci yıl dönümünde, Dumlupınar Şehitliği'nde anma programları düzenlendi.

Kütahya ve çevre illerden gelen çok sayıda öğrenci ve vatandaş, şehitler için dua etti.

Ailesiyle Niğde'den gelen Özgür Altınöz, kutlamalara zaferin gerçekleştiği topraklarda katılmak için kentte bulunduğunu söyledi.

Altınöz, şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret eden öğrencilerden Ahmet Eren Babanoğlu da şehitlere olan minnet duygularını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:05
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