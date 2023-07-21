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Yerel Dumansız yangına karşı biyolojik mücadele başladı
Yerel

Dumansız yangına karşı biyolojik mücadele başladı

Yeniakit Publisher
2023-07-21 10:47:00 -
Dumansız yangına karşı biyolojik mücadele başladı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, ormanlara zarar veren kabuk böceklerine karşı biyolojik mücadele çalışmaları başlattı.

2011 yılından itibaren Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, kimyasal mücadeleyi bıraktı. “Dumansız orman yangını” olarak tanımlanan ve ağaçları kurutarak hayatiyetine son veren sekonder kabuk böceklerinin popülasyonunu baskılamak amacıyla Davultepe böcek üretim laboratuvarında üretilen 2 bin adet kabuk böceği yırtıcısı thanasimus formicarius ve temnochila caerulea larvası, Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Veysel Önen, entomolog Mehmet Kaplan, laboratuvar teknik personeli ve ilgili işletme müdürlüğü personeli eşliğinde yanan sahalara salımı yapıldı.

Bu yıl Silifke Orman İşletme Müdürlüğü Yeşilovacık Orman İşletme Şefliği, Mersin Orman İşletme Müdürlüğü Fındıkpınarı ve Kuzucubelen orman işletme şeflikleri görev alanında bulunan ormanlarda zarar yapan kabuk böceklerine karşı bin 500 adet yırtıcı böcek larvası salınımı yapılırken, laboratuvarda üretim çalışmasının devam ettiği bildirildi.

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