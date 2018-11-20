Duma milletvekili Türkiye'ye şikayet etti!

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz’e mektup yazdığını dün duyuran Nataliya Poklonskaya, "Türkiye Adalet Bakanlığı’ndan Fener Rum Patrikhanesi’nin davranışlarının Türkiye yasalarına uygunluğu açısından kontrol edilmesini talep ediyorum. Fener Patrikhanesi, Ukrayna kararlarını alırken Türkiye yasalarını çiğneyerek suç işlemiştir" dedi.

Poklonskaya, 2014’te Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesi sürecinde Moskova yanlısı Kırım Başsavcısı olarak gündeme gelmişti. Moskova’daki Türkiye Büyükelçiliği diplomatları, Poklonskaya’nın mektubu gelince Ankara’ya iletileceğini kaydetti.