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Duma milletvekili Türkiye'ye şikayet etti!

Rusya Parlamentosu’nun alt kanadı Duma milletvekili Poklonskaya, Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığını tanıma hazırlığı sebebiyle Rus Kilisesi’nin kriz yaşadığı İstanbul’daki Fener Patrikhanesi’ni Türkiye’ye şikayet etti.

20 Kasım 2018 Salı 09:29
Duma milletvekili Türkiye'ye şikayet etti!

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz’e mektup yazdığını dün duyuran Nataliya Poklonskaya, "Türkiye Adalet Bakanlığı’ndan Fener Rum Patrikhanesi’nin davranışlarının Türkiye yasalarına uygunluğu açısından kontrol edilmesini talep ediyorum. Fener Patrikhanesi, Ukrayna kararlarını alırken Türkiye yasalarını çiğneyerek suç işlemiştir" dedi.

Poklonskaya, 2014’te Kırım’ın Rusya tarafından ilhak edilmesi sürecinde Moskova yanlısı Kırım Başsavcısı olarak gündeme gelmişti. Moskova’daki Türkiye Büyükelçiliği diplomatları, Poklonskaya’nın mektubu gelince Ankara’ya iletileceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 09:29
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  3. Türkiye
  4. Ukrayna
  5. moskova
  6. kırım
  7. Hüseyin Diriöz
  8. Nataliya Poklonskaya
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