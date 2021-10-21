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Kadın - Aile Dul avrat çorbası nasıl yapılır? Dul avrat çorbası gerekli malzemeler
Kadın - Aile

Dul avrat çorbası nasıl yapılır? Dul avrat çorbası gerekli malzemeler

Dul avrat çorbası tarifi | Adana mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan dul avrat çorbasının tarifi son zamanlarda bir hayli fazla merak ediliyor. Peki, dul avrat çorbası nasıl yapılır? Dul avrat çorbası tam ölçülü

Yeniakit Publisher
2021-10-21 13:35:00 -
Dul avrat çorbası nasıl yapılır? Dul avrat çorbası gerekli malzemeler

Adana’ya özgü çorbalardan biri olan dul avrat çorbasının tarifi merak ediliyor. İşte, dul avrat çorbası tarifi

Dul avrat çorbası gerekli malzemeler

  • 1 adet soğan
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek
  • 1,5 su bardağı erişte
  • 3 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Tuz
  • Nane
  • Pul biber
  • 1 litre sıcak su
  • Sıvıyağ

Dul avrat çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle soğanı doğrayıp az yağda kavurun.

Ardından salçaları ekleyip karıştırmaya devam edin.

Salçaların kokusu çıkınca sıcak suyu tencereye ekleyin.

Su kaynayınca öncede haşladığınız mercimek ve nohudu ekleyin. Ardından erişteyi ilave edin.

Baharatları ve rendelediğiniz sarımsağı ekleyip çorbayı pişmeye bırakın.

Erişteler yumuşadığında çorbanız hazır olacaktır.

Afiyet olsun.

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