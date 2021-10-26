  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dük'ün ölümü Kraliçe 2. Elizabeth'i yıktı
Dünya

Dük'ün ölümü Kraliçe 2. Elizabeth'i yıktı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşini kaybettikten sonra kendini televizyon izlemeye verdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 04:36:00 - 2021-10-26 04:46:54
Dük'ün ölümü Kraliçe 2. Elizabeth'i yıktı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth doktor tavsiyesi üzerine Kuzey İrlanda gezisinden vazgeçmek zorunda kalmıştı.

Elizabeth, sağlık kontrollerinin ardından sorumluluklarını azaltmaya karar verdi.

Bunun üzerine 95 yaşındaki Elizabeth'in sağlık durumu mercek altına alındı.

Geç saatlere kadar TV izliyor

The Sunday Times'ın haberine göre Kraliçe, yoğun bir kişisel sorumluluk programı sürdürdüğü ve televizyon izlemek için geç saatlere kadar oturduğu için bitkin düştü.

Tek başına yemek istemiyor

Gazete, Kraliçe'nin tek başına yemek yemek istemediği için bu ay ailesi ve arkadaşlarıyla sürekli bir öğle ve akşam yemeği akışı yaşadığını söyledi.

Dük'ün ölümü sonrası meşguliyet arıyor

Edinburgh Dükü'nün nisandaki ölümünden bu yana Kraliçe'nin kendini meşgul tutmaya çalıştığı söyleniyor.

Kraliyet ailesine yakın bir kaynak, Kraliçe'nin akşamlarını sık sık, çocuklarına bakan 95 yaşındaki bakıcı Mabel Anderson'la televizyon izleyerek geçirdiğini belirtti.

Kaynak, The Sunday Times'a "Kraliçe bazen onu arar ve Mabel gidip onunla birlikte televizyon izler. Çok samimiler" dedi.

İzlediği programları açıkladılar

Polis draması Line of Duty'nin ve tenis yıldızı Emma Raducanu'nun bu yaz ABD Açık'taki zaferinin, Kraliçe'nin izlemek için geç saatlere kadar oturduğu programlar arasında olduğu söyleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus enerji şirketinden Türkiye açıklaması
Dünya

Rus enerji şirketinden Türkiye açıklaması

Rus enerji şirketi Gazprom Export'un Başkanı Elena Burmistrova, "Türkiye'ye yıl sonuna kadar 24-25 milyar metreküp doğal gaz sevk etmeyi pla..
Herkes altına yatırım yapıyor ama... Bu yatırım aracında fiyatlar patladı
Ekonomi

Herkes altına yatırım yapıyor ama... Bu yatırım aracında fiyatlar patladı

Son dönemde altın fiyatları uçuşa geçerken benzer gidişat gümüşte de görülüyor. Uzmanlar arka planda kalan gümüş fiyatlarının daha da artaca..
Putin'i kızdıracak tehdit: Rusya'nın sonu olur
Dünya

Putin'i kızdıracak tehdit: Rusya'nın sonu olur

Yeni bir füze programı üzerinde çalıştıklarını aktaran Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Aleksey Arestoviç, Moskova'nın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay