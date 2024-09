Dükkanı soyulan esnaf güvenlik kamerasına bakınca şok oldu!

Aydın’da büfe işletmecisi Deniz Kuşseven iş yerinin dışarısındaki soğutucu dolaplarının arkasına bıraktığı paspas, faraş, kova gibi malzemelerin sıkça kaybolmasından şüphelenmeye başladı. Malzemelerini komşu esnafın alıp geri getirmediğini dahi düşünen Kuşseven son yaşadığı olay sonrası güvenlik kameralarını incelemeye karar verdi. Kamera kayıtlarını geriye dönüp izlediğinde mahallede sıkça dolaşan ve besledikleri bir köpeğin sabah kimsenin olmadığı saatlerde gelip paspası ağzıyla çekip götürdüğünü gören Kuşseven çok şaşırdı. İş yeri komşusunu telefonla arayıp durumu anlatan Kuşseven komşusundan da özür diledi. Beslediği sevimli köpeğin hırsızlık yapmasına kızmayan Kuşseven, "Kendisinden şikayetçi değilim. Helalühoş olsun. Gidip bir daha paspas alırım. Gelsin bu sefer onu gördüğümde sosis vereceğim" dedi.

Sıkça kaybolan malzemeleri besledikleri köpeğin götürdüğünü görünce gözlerine inanamadığını belirten büfe işletmecisi Deniz Kuşseven, "Her gün bir malzemem kayboluyordu. Önce bir süpürge kayboldu sonra bir paspas kovası kayboldu ardından da paspasın kendi kaybolunca durumdan şüphelendim. Komşulara sordum, çevre esnaflara sordum ama alan yok. Sonunda videoları izlemeye karar verdim. Geriye dönük yaptığım görüntü araştırmasında kaybolan malzemeleri bir köpeğin götürdüğünü gördüm ve çok şaşırdım. Her gün bir şey götürüyormuş da haberimiz olmuyormuş. Durumu eşimle de paylaştım. O da duruma çok şaşırdı. Bir komşumun günahını aldım ondan da görünce özür dileyeceğim. İhtiyacı olup aldığını paspas yaptıktan sonra da paspasın yaptığı yerde kaldığını ya da dışarda unuttuğunu ve insanların alıp götürdüğünü düşündüm ama durum başkaymış. Bu civarlarda gezen mahalle köpeği. Her gördüğümüzde besliyoruz ama bunu yapacağına hiç akıl erdiremedim. Gidip bir daha paspas alacağım bu aldığım kaçıncı paspas hatırlamıyorum. Sabah kimsenin olmadığı saatlerde saat 07.00 gibi önce gelip içeriyi kontrol ediyor kimse var mı yok mu diye. Sonra ağzıyla dolabın arkasından çıkartıp sürükleyerek götürüyor. Şikayetçi değilim, helalühoş olsun bir daha gelsin gördüğümde ona sosis vereceğim" ifadelerini kullandı.